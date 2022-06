Calciomercato Juventus, summit in arrivo: Agnelli ha già una proposta

In casa Juventus la società ha come priorità la questione rinnovi. Sono diversi i giocatori nel club con il futuro ancora in bilico.

Oltre a cercare rinforzi in vista per la prossima stagione, in casa Juventus sono molto attenti alla questione rinnovi. Dopo aver negato il prolungamento di contratto a Bernardeschi e Dybala, il club bianconero ha blindato De Sciglio e valuta la situazione di diversi elementi presenti nella rosa a disposizione di Allegri.

I tifosi bianconeri sono molto curiosi riguardo il futuro del giovane talento Nicolò Fagioli. Il centrocampista, protagonista della promozione della Cremonese in Serie A, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ed il suo futuro è tutt’altro che certo. Già nelle scorse settimane Nicolò ha lanciato messaggi alla società che detiene il suo cartellino.

Come riporta Gazzetta.it nei prossimi giorni dovrebbe esserci un summit tra la Juventus e l’entourage del giocatore e le parti cercheranno di capire il suo futuro. La società di Andrea Agnelli è pronta a proporre un contratto fino al 2026 ed appare ottimista sulla trattativa.

Juventus, i dettagli della trattativa Fagioli

Il giocatore vuole però maggiore chiarezza riguardo il proprio futuro. Già in passato Fagioli ha dichiarato che vorrebbe restare a giocarsi le sue chance in bianconero e secondo la rosea questa possibilità non è da escludere. La Juve pensa infatti a Fagioli come prima alternativa a Locatelli ed il giocatore potrebbe restare a Torino con questo ruolo.

In attesa di definire la situazione relativa al colpo Paul Pogba la squadra di Allegri valuta altri tasselli per il centrocampo e Fagioli potrebbe rappresentare la pedina interna e low cost per completare la rosa della formazione bianconera. Nell’ultima stagione il regista della Cremonese ha collezionato 33 presenze e 3 reti in campionato. Con diverse prestazioni di alto livello Fagioli è stato tra i protagonisti della promozione del club lombardo.