Calciomercato Juve, il desiderio dell’estate ha già svolto le visite mediche

La Juve è ad un passo dalla chiusura del colpo. Bisognerà attendere l’1 luglio per l’annuncio, ma il top ha già svolte le visite mediche.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per costruire la rosa del futuro. La Juve che verrà potrebbe riservare numerose sorprese per i tifosi. Il calciomercato estivo è oramai alle porte, ma anche se manca ancora qualche settimana all’apertura ufficiale, il club bianconero è già da tempo attivo per ricercare i profili che possano fare al caso di Massimiliano Allegri.

Il tecnico bianconero e la società piemontese hanno una lunga lista dei desideri, sulla quale c’è ascritto, senza dubbio, anche il nome di Paul Pogba, centrocampista già noto ai supporters della Juve, in scadenza col Manchester United al 30 giugno 2022.

Calciomercato Juve, Pogba ha già svolto le visite mediche

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ ha riferito alcune clamorose novità a proposito della trattativa tra il calciatore francese ed il club di Serie A. Secondo il quotidiano, il ritorno ufficiale di Pogba alla Juve non avverrà prima dell’1 luglio per questioni di bilancio, ma le parti sarebbero già d’accordo su ogni aspetto. La trattativa, infatti, sarebbe alle fasi finali.

E per di più, per provare ad anticipare i tempi, Pogba avrebbe anche già svolto una prima parte di visite mediche negli USA. Una volta giunto a Torino, poi, completerà l’iter di esami clinici di routine. Intanto, intervistato da ‘Uninterrupted’, piattaforma statunitense che vede tra i suoi founder anche Lebron James, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del suo futuro: “Io mi sto prendendo il mio tempo. Sto pensando e sto unendo tutti i pezzi del puzzle – ha esordito -. Dal mio futuro voglio solo il meglio, voglio giocare es essere me stesso. Ho bisogno di divertirmi, altrimenti non posso dare il meglio”.