“Ha chiamato Sarri”: Lazio, i tifosi sognano il colpaccio sul mercato

La Lazio è molto attiva sul calciomercato. Il club capitolino lavora per accontentare tutte le richieste del tecnico Sarri.

La prima stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è stata anche sopra le aspettative. Il tecnico di Figline ha portato il club biancoceleste al quinto posto in classifica, un risultato di ottimo livello nonostante un mercato sicuramente abbastanza deludente.

Pochi giorni fa Sarri ha rinnovato il contratto con la società capitolina e Lotito proverà ad accontentare la maggior parte delle richieste dell’ex tecnico di Juve e Napoli. Tra le priorità, oltre ad un difensore ed un vice-Immobile, c’è l’acquisto di un portiere. Con Strakosha in scadeza (e non rinnoverà) e Reina, abbastanza avanti con l’età, la società è alla ricerca di un portiere.

Negli ultimi giorni il club biancoceleste è stato accostato a più riprese al portiere della Nazionale Under 21 Marco Carnesecchi. Il calciatore classe 2000 è di proprietà dell’Atalanta, anche se ha disputato l’ultima stagione con la maglia della Cremonese. Carnesecchi è un’esplicita richiesta di Sarri, a caccia di rinforzi, per questo specifico settore.

Lazio, Kepa chiama Sarri

Nelle ultime ore ci sarebbe stato però un clamoroso colpo di scena. Il portiere del Chelsea e della Nazionale spagnola Kepa avrebbe chiamato personalmente Sarri, pregandolo addirittura per portarlo nella città romana. Kepa è fuori dai piani dei Blues e ritroverebbe volentieri Sarri, tecnico che ha avuto nella sua esperienza al Chelsea. Oltre al tecnico, Kepa ha un ottimo rapporto con l’altro portiere, suo connazionale, Pepe Reina.

Non sarà semplice trovare un accordo, ma come riporta il Messaggero il calciatore sarebbe disposto a ridurre notevolmente il suo attuale ingaggio, di ben 5 milioni di euro annui. Kepa è ormai ai margini del club londinese e nell’ultima stagione ha collezionato solo una presenza in Premier League.