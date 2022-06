“Mai arrivata”: Juventus, la trattativa diventa un caso dopo la rivelazione

La rivelazione dello stesso calciatore cambia tutto. L’offerta che sembrava essere stata formulata dalla Juventus non è mai esistita.

Sono giorni concitati sul mercato per la Juventus. Da un lato la società di Agnelli deve muoversi con intelligenza sulle operazioni in entrata dall’altro risolvere alcune situazioni in uscita rimaste in sospeso.

La società in questi giorni sta sondando il terreno per dare ad Allegri una rosa competitiva, in grado di far fronte ad alcuni addii pesanti come quello di Chiellini in difesa e Dybala e Bernardeschi in avanti. Situazioni a cui si sono sommate le voci sul rinnovo di Cuadrado.

L’esterno colombiano ha infatti il contratto in scadenza nel 2023 dopo che in questa stagione era scattato il rinnovo automatico. Si è molto parlato di una trattativa per spalmare l’ultimo anno di ingaggio su due anni, in modo da portare il contratto fino al 2024. Secondo alcune voci però le trattative si sarebbero arenate. A fare chiarezza ci ha pensato il diretto interessato.

Juventus, Cuadrado chiarisce le voci sul suo rinnovo

Rinnovo o non rinnovo? Per Cuadrado la questione è estremamente semplice: “Mai arrivata alcuna proposta da parte della Juventus.” Così si legge in un suo tweet di pochi minuti fa nel quale il colombiano ha deciso di prendere di petto le voci che sono circolate negli ultimi giorni.

“Mi sento molto bene alla Juventus” ci ha tenuto a chiarire Cuadrado che oltre a chiarire di non aver mai rifiutato alcuna proposta di rinnovo, allontana contemporaneamente anche le voci di un possibile addio. Situazione quindi che per il momento rimane immutata, con il calciatore che continua ad avere in essere l’attuale accordo fino al 2023.