Caos Nations League, fioccano risse e incidenti: tifosi in manette

Nations League dagli inediti livelli di tensione. In occasione di Germania-Inghilterra si è ricorsi alle manette a causa dei disordini.

Non si placano gli animi dei tifosi. Anzi, sono più accesi che mai. Le inimicizie si acuiscono anche in occasioni relativamente meno coinvolgenti, come può accadere in Nations League. A Cesena, ad esempio, poco prima di Italia-Ungheria non è mancato qualche momento di tensioni per i tifosi ospiti, ma i veri disordini sono accaduti in occasione di Germania-Inghilterra.

A Monaco di Baviera momenti di grande tensione per la seconda giornata del Gruppo 3 di Nations League. Tra i tifosi sarebbe scoppiata una vera e propria rissa, terminata nel peggiore dei modi.

Ne parla la stampa inglese, tra cui ‘The Guardian’, che risalta l’atteggiamento da condannare di alcuni tifosi inglesi, in trasferta, finiti sotto arresto da parte della Polizia Locale.

Nations League, Germania-Inghilterra: arresti tra i tifosi, l’accaduto

La Polizia tedesca ha arrestato circa 8 ultras inglesi. Tre di questi colpevoli di essersi espressi con gesti ingiuriosi come il saluto nazista nei riguardi delle forze dell’ordine, un altro invece ha danneggiato l’hotel dove alloggiavano per danni stimati di circa 2000 euro. Gli altri quattro tifosi sono stati fermati per diverse accuse, come rissa, resistenza e offesa a pubblico ufficiale nonché atti osceni in luogo pubblico.

Alcune attività commerciali a Monaco hanno scelto di non aprire i negozi quest’oggi a causa dei disordini in città e per evitarne dei nuovi. Tuttavia, il governo è comunque intervenuto schierando da sabato 700 agenti di Polizia per aiutare e controllare il deflusso dei tifosi ospiti in Germania. D’altronde, lo stesso Ct Gareth Southgate si è espresso in conferenza stampa, invitando i sostenitori dei Tre Leoni a comportarsi bene, memore di quanto accaduto in patria in occasione della finale di EURO 2020, durante lo scorso luglio.