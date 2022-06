Juventus, tegola in nazionale: il titolare abbandona il campo per infortunio

Brutte notizie per la Juventus, il calciatore esce per infortunio durante il match di Nations League: si attendono gli esami.

La Nations League rischia di costare cara alla Juventus. Il tour de force a fine campionato per la competizione UEFA rischia di lasciare al club bianconero e al tecnico Allegri un pesante problema.

Al minuto ’84 del match del Gruppo 4 di Nations League A tra Galles e Olanda, il difensore della Juventus Matthijs de Ligt è infatti uscito dal terreno di gioco per infortunio. Al suo posto il CT van Gaal ha inserito il difensore dell’AZ Bruno Martins Indi.

Il match al momento del cambio vedeva in vantaggio la selezione olandese grazie alla rete dell’atalantino Koopmeiners. Dopo l’uscita di de Ligt il Galles ad inizio recupero ha pareggiato con Norrigton–Davies, ma l’Olanda a tempo praticamente scaduto è riuscita a portare a casa i tre punti grazie alla rete di Weghorst.

Juventus, da valutare le condizioni di de Ligt

Il club bianconero naturalmente è adesso in attesa di conoscere le condizioni fisiche del difensore. Gli esami potranno dire di più su quello che al momento può essere inquadrato come un generico problema alla coscia destra. Tifosi e dirigenza restano con il fiato sospeso, mentre in Olanda cercano di capire se sabato contro la Polonia ci sono possibilità di vederlo quantomeno in panchina.

Il calciatore oltretutto negli ultimi giorni è al centro di diverse voci che lo vorrebbero nella lista del Barcellona e del Manchester United. Voci che il calciatore ha anche indirettamente alimentato parlando del suo rinnovo. La sensazione è che in casa Juventus ci sia la volontà di trattenerlo, ma anche al consapevolezza che la cessione non è un’ipotesi da escludere a priori.