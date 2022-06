“Rifletteremo”: Napoli, un altro azzurro pronto a dire addio in estate

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, il Napoli rischia di perdere altri giocatori in questa sessione di calciomercato.

Nel Napoli sicuramente a termine di questa sessione di calciomercato ci saranno tantissimi cambiamenti, di cui alcuni di essi sono già avvenuti: dall’addio al capitano Lorenzo Insigne agli annunci degli acquisti del georgiano Kvaratskhelia e di Mathias Olivera. Le priorità di De Laurentiis e Giuntoli ora sono quelle quelle di rinnovare il contratto a Mertens, Ospina, Koulibaly e Fabian Ruiz.

Con i primi due che saranno liberi dal prossimo primo luglio, mentre il senegalese ed il centrocampista spagnolo hanno ancora un anno di contratto con il Napoli. Il club partenopeo, di fatto, rischia di perdere quattro giocatori fondamentali per il modo di giocare di Luciano Spalletti.

Il Napoli, però, rischia di veder andar via anche altri giocatori. Il primo è Matteo Politano che, come ammesso dal suo agente, non sente più la fiducia del tecnico e valuterà eventuali offerte di altri club. Sull’ex Sassuolo ci sono varie squadre, tra cui anche il Valencia dell’ex tecnico azzurro Gennaro Gattuso. Ma alla lista dei possibili partenti bisogna aggiungere un altro nome.

Napoli, l’agente di Demme apre all’addio: “Rifletteremo approfonditamente”

Marco Musiello, agente di Demme, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘CalcioNapoli24’ sul futuro del suo assistito: “Diego è una persona pacatissima, ma vorrebbe giocare di più. Non ha mai creato nessun grattacapo al club. Lui a Napoli sta benissimo, però adesso rifletteremo approfonditamente su quello che è meglio sia per la squadra che per lui”.

Diego Demme, in effetti, ha perso il posto da titolare in favore di Frank Anguissa e Lobotka. Il tedesco era considerato inizialmente un punto fermo per Luciano Spalletti, ma poi tutto è cambiato con l’infortunio rimediato a Dimaro nel corso dell’amichevole contro la Pro Vercelli. Il centrocampista, di fatto, riuscì a giocare ben due mesi dopo nel match contro il Cagliari.