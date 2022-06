Inter-Marotta, il piano segreto viene a galla: i tifosi sono in ansia

In casa Inter si lavora al reparto offensivo. Il club nerazzurro valuta alcuni nomi che fanno sognare i tifosi della squadra di Inzaghi.

Sono giorni caldi in casa Inter. Il club nerazzurro è alle prese con diverse trattative di mercato, sia in entrata che in uscita. Beppe Marotta conta di consegnare ad Inzaghi il prima possibile una rosa molto competitiva ed allo stesso tempo risanare i problemi di bilancio. Una situazione non facile, ma con l’obiettivo di mantenere sempre una squadra competitiva.

Il club nerazzurro lavora per rinforzare il reparto offensivo e negli ultimi giorni sono nate trattative che fanno ‘sognare’ i tifosi. L’Inter lavora alla possibilità di acquistare sia la stella argentina Paulo Dybala che Romelu Lukaku. Per il centravanti belga sarebbe un clamoroso ritorno ed i tifosi, insieme a Lautaro Martinez, sognano un attacco atomico.

Il club milanese lavora alla Joya da tempo e negli ultimi giorni c’è stato un nuovo incontro tra le parti. La trattativa è in una fase calda e Marotta sogna di ripartire dal suo ex pupillo. Situazione molto complicata invece per Lukaku: il belga è ai ferri corti con il Chelsea, ma i Blues devono ricavare qualcosa dalla cessione, anche in prestito. Lo scorso anno fu pagato ben 115 milioni ed ora non possono ricederlo in prestito gratuito.

Inter, si lavora al super attacco

Come riporta la Gazzetta dello Sport Inzaghi sarebbe entusiasta di lavorare con la coppia Dybala-Lukaku con i due affiancati dal leader nerazzurro Lautaro Martinez. Le possibilità non sono tante, ma Inzaghi, così come i dirigenti dell’Inter, ci credono. La rosea sottolinea che potrebbe essere sacrificato Dumfries, ceduto al Chelsea nell’operazione Lukaku. L’olandese ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. I tifosi sono in trepidante attesa per capire se c’è realmente la possibilità di questo doppio colpo.

Ovviamente, per quel che riguarda l’attacco, occorre anche sfoltire. Sanchez è ad un passo dall’addio, mentre più complicato è la situazione di Correa, pagato 31 milioni solo 12 mesi fa. Il candidato al possibile addio diventa quindi Edin Dzeko: il bosniaco ha un ingaggio pesante e potrebbe essere sacrificato per arrivare a Dybala e Lukaku. Sul giocatore ci sono sirene extraeuropee che chiamano, in particolare Emirati Arabi ed USA.