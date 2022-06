Carnesecchi ha bloccato il giro dei portieri: le ultime

In Serie A c’è il giro dei portieri: Lazio, Fiorentina, Napoli, Torino sono pronte al rinnovamento. L’infortunio di Carnesecchi ha bloccato le porte girevoli, alcuni scenari sembravano già fatti e, invece, sono tornati in discussione.

Qualcosa si muove ma il giro dei portieri, che ricorda un po’ il gioco della sedia, sembrava già impostato e definito. C’è stato l’imprevisto, l’infortunio di Carnesecchi in Nazionale Under 21. Il portiere di proprietà dell’Atalanta, protagonista in prestito della cavalcata della Cremonese, ha rimediato una lussazione alla spalla sinistra.

Nicolato per la partita contro la Svezia ha dovuto affidarsi a Plizzari, la Lazio sta aspettando di capire se Carnesecchi dovrà operarsi per capire cosa fare. Si rischiano tre mesi di stop, il giro dei portieri si è quindi bloccato.

Vicario, riscattato dall’Empoli per 8 milioni di euro, sembrava diretto alla Fiorentina. Tutto bloccato, la Lazio potrebbe decidere di fermarsi su Carnesecchi e affondare il colpo per Vicario, l’Empoli vuole 12 milioni di euro.

Il Napoli punta su Meret, Galliani vuole Cragno

Ospina non ha risposto alla proposta di rinnovo del Napoli, sembra ormai propenso ad andare altrove. Ha sognato il Real Madrid che non ha ancora deciso se mandare Lunin a trovare più spazio altrove, gli altri contatti di mercato sono fermi per le alte richieste di “El Patron”.

Il portiere della Colombia ha chiesto 3 milioni di euro a stagione e un ricco bonus alla firma, soltanto nelle prossime settimane si capirà se ci saranno estimatori pronti a garantirgli compensi così alti.

Il Napoli punta su Meret che dovrebbe rinnovare il contratto fino al 2027. Il vice potrebbe essere Sirigu, che termina la sua avventura al Genoa a parametro zero. Ci sono stati dei contatti anche per Vicario ma si ripeterebbe lo scenario del dualismo illustre con Meret.

Il Torino si è defilato dalle porte girevoli, ha preso Gabriel e punterà su Berisha, pronto a confermare lo status da titolare dopo il buon finale di stagione.

Il Cagliari non può tenere Cragno in serie B, ha un ingaggio alto e deve abbassare i costi. Giulini sta già lavorando per cedere Joao Pedro al Torino. Per Cragno c’è stato un sondaggio del Monaco che però vuole puntare ancora su Nubel, in prestito biennale (quindi fino al 2023) dal Bayern.

Galliani vuole Cragno, il neopromosso Monza potrebbe essere la sua prossima destinazione. Nel giro dei portieri c’è anche Gollini, che rientra all’Atalanta dal prestito al Tottenham, può essere un’idea della Fiorentina se salta Vicario.