Cavani, annuncio ufficiale del club: ora è tutto vero

Cavani è già stato accostato a vari club. Proprio sul futuro dell’attaccante è arrivato un annuncio ufficiale.

Quella che si è appena conclusa sicuramente non è stata una felicissima stagione per Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, infatti, ha giocato solo 20 gare stagionali (tra tutte le competizioni) con la maglia del Manchester United, in cui è riuscito a segnare appena 2 reti.

L’ex Napoli, di fatto, ha dovuto affrontare diversi problemi fisici che gli hanno impedito di scendere in campo con una certa continuità: dall’irritazione al tendine, passando per il problema all’inguine, dall’infortunio al polpaccio. La crisi perenne dei ‘Red Devils’ certamente non ha migliorato la situazione, anzi.

Il Manchester United, infatti, è uscito subito dalla lotta per la Premier League, concludendo il campionato addirittura al sesto posto. Il club inglese vuole cercare di recuperare il prestigio perduto e per farlo sta attuando una vera e propria rivoluzione, considerando anche l’arrivo in panchina di ten Hag.

Manchester United, l’annuncio ufficiale del club: Cavani lascia i ‘Red Devils’

A conferma di questa rivoluzione è arrivato un annuncio ufficiale dei ‘Red Devils’, in cui hanno comunicato i calciatori svincolati e tra questi c’è proprio Edinson Cavani ( mentre gli altri sono Pogba, Mata, Matic, Grant e Lingard). L’ex attaccante di Napoli e PSG, infatti, partirà da una nuova squadra l’anno prossimo, dopo che non ha rinnovato il contratto con il Manchester United.

Sul giocatore già si sono susseguite varie indiscrezioni di mercato: dall’ennesimo possibile ritorno al Napoli al tentativo della Salernitana del presidente Iervolino. Nelle prossime settimane sapremo qualcosa in più sul destino dell’uruguaiano che, visto il prossimo Mondiale in Qatar, vuole continuare a giocare in campionato competitivo.