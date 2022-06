Colpo di scena Ibrahimovic: ruolo a sorpresa, annuncio del presidente

Ibrahimovic è reduce da una stagione difficile. Nonostante la vittoria dello scudetto il bomber svedese ha accusato diversi problemi fisici.

Il Milan e la famiglia Berlusconi hanno un rapporto che in tanti giudicano eterno. Insieme hanno vinto tanto e quest’anno, sebbene hanno preso strade diverse, entrambi sono tornati al successo. La squadra di Zlatan Ibrahimovic è tornata a vincere lo scudetto dopo anni di attesa con Pioli protagonista di un’impresa storica. Berlusconi invece, insieme al fido dirigente Galliani, ha portato il Monza per la prima volta nella storia in Serie A.

Il club brianzolo ha grandi ambizioni e negli ultimi giorni diversi calciatori sono stati accostati al Monza. Galliani e Berlusconi vogliono costruire in poco tempo una rosa che possa addirittura competere per l’Europa. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, ha parlato di un intrigante possibilità di mercato.

Paolo ha parlato della clamorosa possibilità di ingaggiare Zlatan Ibrahimovic, un acquisto che farebbe ‘impazzire’ i tifosi del Monza. A riguardo ha commentato: “Zlatan ha un rapporto con noi davvero speciale, un rapporto che ha creato anche nel Milan senza Berlusconi”. Proprio Ibrahimovic, nonostante una stagione con poche presenze, ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria del titolo per la squadra di Pioli.

Ibrahimovic, le sorprendenti parole di Paolo Berlusconi

Paolo Berlusconi ha parlato alla rosea anche della possibilità che Zlatan possa essere ingaggiato dal Monza. Il fratello del presidente del club parla di un ruolo inedito per il centravanti svedese: “Un suo arrivo a Monza? Sarebbe un gran motivatore, ma intendo più a bordo campo”. Riguardo le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic ci sono ancora tanti dubbi.

Al termine della stagione il giocatore svedese ha confermato di doversi operare, e per lui il 2022 è finito. Negli ultimi giorni si è discusso riguardo una possibile permanenza di Ibra al Milan, ma il futuro di Zlatan resta un rebus. Il Monza, invece, sonda il mercato a caccia di un attaccante e nel mirino del club neo promosso c’è l’attaccante di proprietà dell’Inter Andrea Pinamonti.