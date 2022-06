Calciomercato Verona, il pupillo dei tifosi può finire in Premier League

Il verona può dare il via ad un asse di mercato infuocato con la Premier League. In Inghilterra parte l’asta per il top player.

L’Hellas Verona è pronto alla rivoluzione in vista della prossima stagione. Il club scaligero, dopo l’addio di Igor Tudor, abbraccerà l’ex Udinese Gabriele Cioffi. Col nuovo allenatore ed il nuovo direttore sportivo Francesco Marroccu, ex Cagliari e Genoa, tutto cambierà.

Il club veneto cambia pelle e ad accorgersene sono anche i tifosi. Dopo la buona annata appena conclusa, la prossima potrebbe rivelarsi una stagione di transizione a causa dei numerosi cambiamenti in vista.

Verona, Simeone nel mirino di Arsenal e West Ham

La rivoluzione, oltre che la dirigenza e l’allenatore, però, potrebbe intaccare anche la rosa. Dopo la buona stagione 2021/2022, alcuni calciatori titolari dell’Hellas Verona sono finiti nel mirino dei top club europei. Oltre a Casale che piace alla Lazio, Barak che interessa a mezza Serie A, i tifosi veneti sono preoccupati dalle sirene inglesi per Giovanni Simeone.

Il Cholito Giovanni Simeone, perno dell’attacco della formazione che è stata di Igor Tudor, potrebbe lasciare il Verona durante l’estate. Il club veneto, in ogni caso, sembra intenzionato a riscattare per 12 milioni di euro il suo cartellino che appartiene al Cagliari. Dopo averlo acquisito a titolo definitivo, però, potrebbe sbarcare in Premier League. Sulle sue tracce ci sono l’Arsenal, a cui piace molto, ed anche il West Ham. A riferire del pressing dall’Inghilterra è il quotidiano spagnolo ‘AS’.