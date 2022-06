Napoli, l’annuncio è una manna per i tifosi: De Laurentiis se la ride

Il Napoli andrà incontro ad un forte restyling nel corso delle prossime settimane. De Laurentiis, intanto, ha un motivo in più per sorridere.

Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo. Il club, infatti, ha detto addio a Lorenzo Insigne mentre a breve lasceranno la compagnia Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit ai quali non sono stati rinnovati i contratti in scadenza a giugno. Una decisione presa alla luce del ruolo marginale rivestito dai due nell’ultima stagione: 423 minuti in campo complessivi per l’algerino, 503 per il francese. In partenza, inoltre, ci sono anche alcuni titolari della rosa.

È il caso, ad esempio, di Kalidou Koulibaly legato ai colori azzurri fino al 2023. Il recente incontro andato in scena tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’entourage del difensore non si è rivelato sufficiente per trovare una nuova intesa. Anzi, ha contribuito ad acuire le distanze. La società, infatti, ha messo sul piatto una proposta al ribasso (da 6 milioni a 3) che ha spinto il giocatore a valutare la possibilità di andare via.

Probabile, inoltre, la partenza di Piotr Zielinski seguito da diverse squadre della Bundesliga. Una rivoluzione in pieno stile, che comprenderà anche una serie di innesti di qualità: il primo colpo, ovvero Khvicha Kvaratskhelia, è già stato completato e in città cresce l’attesa di poterlo ammirare dal vivo.

Napoli, cresce l’attesa per Kvaratskhelia

L’ala sinistra classe 2001 in 33 presenze complessive ha messo a referto 10 gol e 7 assist. Un buon bottino, che ha convinto il Napoli ad agire subito al fine di battere la concorrenza ed offrire alla Dinamo Batumi circa 10 milioni. Al giocatore, invece, è stato proposto un contratto fino al 2027 a 1.1 milioni netti all’anno. Nello schieramento tattico di Luciano Spalletti andrà ad occupare lo spazio lasciato libero proprio da Insigne tuttavia, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di poter giocare anche da trequartista.

Un elemento polivalente che, secondo il direttore generale del club georgiano Zaza Dolidze, non avrà problemi a far brillare la propria stella in Italia. “Sono convinto – ha detto nel corso di un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’ – che diventerà molto presto il giocatore preferito dei napoletani. Fin da bambino è sempre stato un grande lavoratore, un ragazzo molto tecnico e professionale. Ha una mentalità vincente e in campo mette sempre tanta qualità. Sono sicuro che al Napoli vi sorprenderà”.