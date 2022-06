Calciomercato Napoli, tifosi al settimo cielo: succede tutto all’improvviso

Il Napoli pensa al futuro e a come andare a sostituire quei giocatori che ormai sembrano essere sempre più distanti: ecco cosa sta accedendo

Il Napoli lavora sul mercato per comprendere come mettere a disposizione di Luciano Spalletti una rosa che continui ad essere competitiva. Sotto tutti i punti di vista. Dopo quello che sembra ormai essere il sempre più sicuro addio di Mertens, arrivano le ultime novità su chi può essere il suo erede.

Da un lato c’è Dries Mertens, uno dei migliori marcatori della storia del club partenopeo, che, in scadenza di contratto, sembra aver compreso che il proprio futuro verrà scritto altrove. Non ci sarebbe possibilità di chiudere con un accordo sul rinnovo. Dall’altro lato, infatti, c’è il Napoli che appare sempre più distante dall’eventualità di proseguire insieme.

Il rapporto tra le parti appare ai minimi storici. Dal canto suo, allora, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato da qualche tempo il sostituto in quel ruolo. Come noto, infatti, si tratta di Gerard Deulofeu, colui che è stato tra i migliori dell’Udinese per la stagione da poco terminata. In merito a tutta questa situazione è spuntato un messaggio scritto direttamente dal giocatore.

Calciomercato Napoli, il messaggio di Deulofeu fa impazzire i tifosi: lo spagnolo elogia la società e fa ben sperare

Il Napoli pensa, quindi, a chi potrebbe andare a sostituire Dries Mertens, il cui contratto scadrà ufficialmente il 30 giugno 2022. Il rapporto tra le due parti sembra essere definitivamente arrivato al capolinea. Così, per numeri e per caratteristiche fisiche, il nome più quotato è quello di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è valutato dall’Udinese circa 20 milioni di euro, ma il Napoli vorrebbe imbastire un’operazione un po’ meno cara.

Al di là delle cifre, in ogni caso, è quest’oggi spuntato fuori un messaggio che fa ben sperare. I tifosi partenopei, consapevoli dell’addio di Mertens e rassegnati a quanto si è venuto a creare, sperano che il numero dieci bianconero possa approdare sotto la guida di Spalletti. E lo chiedono a gran voce su ‘Instagram’, dove è saltato fuori anche un commento di risposta dello stesso giocatore: “Ho tanto rispetto per il Napoli, una società importante“. Ora sì, perciò, che i tifosi ci sperano.