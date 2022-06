Napoli, ansia Olivera: dalla famiglia trapelano i tempi di recupero

Il Napoli registra importanti novità in arrivo dall’Uruguay relative all’infortunio occorso al nuovo acquisto Mathias Olivera.

È andata in scena ieri sera, nella prestigiosa cornice dell’Estadio Centenario di Montevideo, l’amichevole tra Uruguay e Panama. Presenti nella formazione di casa, vittoriosa per 5-0, numerosi protagonisti con un passato o un presente in Serie A come Coates, Cavani, Muslera, Caceres, Torreira, Vina e Vecino.

In campo anche un giocatore che il campionato italiano lo vivrà per la prima volta dalla prossima stagione, Mathias Olivera, che al 38′ ha dovuto lasciare il campo al romanista Vina a causa di un infortunio che ha messo in ansia il suo nuovo club, il Napoli. Nonostante il timore iniziale fosse quello di dover affrontare un lungo stop, però, il problema è quasi subito rientrato.

Per i campani sono arrivate importanti conferme in questo senso dal Sudamerica sia da parte del CT della Celeste Diego Alonso sia da alcuni media uruguaiani. Le prime indiscrezioni anno confermato uno stop breve, che non dovrebbe pregiudicare la presenza di Olivera all’inizio della prossima stagione.

Napoli, Olivera si fermerà un mese

Subito dopo la gara Alonso ha rassicurato sulle condizioni di Olivera, affermando come nonostante mancasse l’ufficialità dai primi esami l’infortunio non sembrasse niente di grave. Notizia confutata poi dal quotidiano uruguaiano Ovacion, che dopo aver parlato con fonti vicine alla famiglia del giocatore ha confermato: lo stop andrà dai 20 giorni a un mese.

Sospiro di sollievo dunque per il Napoli, che potrà contare sul nuovo terzino sinistro già da inizio stagione. Cresciuto in patria nel glorioso Nacional, Olivera si è affermato nella Liga con la maglia del Getafe e a 24 anni si prepara al salto di qualità in Serie A con una squadra che disputerà la Champions League.

Il club partenopeo non dovrà dunque ricorrere al mercato come si era temuto in un primo momento, e tornerà a concentrarsi dunque su altri obiettivi. Primo tra tutti Gerard Deulofeu, individuato ormai da tempo come erede di Lorenzo Insigne. Lo spagnolo dell’Udinese arriverà però soltanto dopo che sarà stata perfezionata l’operazione in uscita legata a Ounas.