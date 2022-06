Roma, occhio Mourinho: gli sceicchi mettono nel mirino il titolare

Notizie non rassicuranti per Mourinho. Gli sceicchi hanno messo gli occhi sul calciatore della Roma: pronti a formulare l’offerta.

José Mourinho si gode il primo acquisto per la stagione 2022/23. L’arrivo di Nemanja Matic a parametro zero permette al portoghese di ricongiungersi con uno dei suoi fedelissimi, alleato sia all’epoca del Chelsea che all’epoca del Manchester United.

Se da un lato questo quasi inizio di mercato ha portato al tecnico una buona notizia, dall’altro ne potrebbe arrivare un’altra non tanto bella. Negli ultimi giorni infatti, come riporta il Messaggero, sono aumentate le voci attorno ad un interessamento del Newcastle per il difensore della Roma Roger Ibanez.

Il club inglese, come tutti ben sappiamo, ha una grande disponibilità economica sul mercato grazie alla ricchissima proprietà saudita e certamente un’offerta formulata per Ibanez farebbe vacillare e non poco i Friedkin. Con buona pace di Mourinho che potrebbe quindi essere costretto a dover rinunciare al difensore brasiliano.

Roma, il Newcastle pensa a Ibanez: Mourinho trema

L’interessamento del club inglese, chiamato dopo una stagione di transizione al definitivo salto di qualità, per Ibanez nasce dopo che i tentativi per l’obiettivo numero uno, Sven Botman, si stanno rivelando infruttuosi. Il difensore del Lille, che interessa anche al Milan, si sta rivelando un obiettivo più difficile del previsto.

Ecco quindi che gli sceicchi del Newcastle avrebbero, stando a quanto riporta il Messaggero, virato su Ibanez della Roma. A parità di età, Ibanez è nato a fine ’98 mentre Botman ad inizio 2000, e con potenzialità abbastanza simili, il difensore della Roma, agli occhi del Newcastle, rappresenta un profilo più abbordabile. Resta da vedere se la scelta del Newcastle è concreta o si tratta solo di un diversivo per far abbassare le pretese a Lille per Botman.