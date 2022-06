Napoli, splendida notizia per De Laurentiis: ora è ufficiale

Il Napoli può esultare per l’ufficialità che arriva nella prima mattinata di oggi: per De Laurentiis è una vera e propria manna.

I tanti addii e le tante incertezze minano la prossima stagione del Napoli, anche se De Laurentiis e la sua dirigenza hanno già avviato una mini-rifondazione. E Kvaratskhelia e Oliveira sono i primi colpi di una rosa che ha voglia di ripartire e rilanciarsi, nonostante il tanto discusso ridimensionamento del tetto ingaggi.

Dopotutto, c’è da ammortizzare il doppio addio di Insigne e Ghoulam. E farsi trovare pronti, poi, a quelli più o meno probabili di Mertens, Ospina, Koulibaly e persino Fabian Ruiz. Insomma, è un’estate work in progress per gli azzurri, che devono fare anche i conti con la sorte in questa prima parte di stagione.

Sorte, che per poco non costava carissimo al neo-acquisto Mathias Olivera, uscito malconcio nell’ultima gara con il suo Uruguay.

Napoli-Olivera, arriva la splendida ufficialità: esulta De Laurentiis

Nel corso dell’ultima gara contro Panama, il terzino della ‘Celeste’ ha rimediato una bruttissima distorsione al ginocchio. Un infortunio che aveva fatto temere il peggio alla Nazionale uruguaiana e anche al Napoli, viste le lacrime e il grande dolore mostrato da Olivera al momento della sostituzione.

Nella notte, però, l’ex Getafe si è sottoposto ai canonici esami strumentali che, per fortuna degli azzurri, hanno escluso gravi lesioni all’articolazione interessata. A comunicarne l’ufficialità, il tweet della Federcalcio dell’Uruguay, che poi aggiunge: “Il calciatore è già al lavoro per recuperare la distorsione del ginocchio”.

Una bellissima notizia per il Napoli e per il suo presidente Aurelio De Laurentiis, liberi di tirare un sospiro di sollievo dopo il brutto spavento vissuto nella notte tra sabato e domenica.