“Non è sul mercato”: Juve, la rivelazione che cambia l’umore di Allegri

La Juve si è imposta, chiudendo le porte per la cessione di uno dei suoi big. La posizione sembra chiara, e Massimiliano Allegri ringrazia.

Di questi tempi il calciomercato rientra tra gli argomenti di discussione più importanti. Con i campionati fermi, è chiaro che i club stiano lavorando per portare avanti il lavoro al massimo, dando cosi modo agli allenatori di capire su chi poter contare nel corso della prossima stagione. Non soltanto gli acquisti, che rappresentano un passaggio ovviamente cruciale, ma anche quello che riguarda le cessioni.

In casa Juventus, ad esempio, quello di Dybala è stato un addio molto doloroso che i tifosi hanno dovuto accettare a malincuore. Non è detto, però, che anche altri non possano lasciare il club bianconero da qui ai prossimi mesi. La verità è che le vie del mercato sono davvero imprevedibili. Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di una cessione in particolare, il tutto legato a delle dichiarazioni fatte dallo stesso giocatore chiamato in causa.

Juve, risolto il caso De Ligt: non andrà via

Su Matthijs De Ligt ci sono tante aspettative da parte dell’ambiente bianconero. Al netto di un periodo di ambientazione particolare, qualche errore di troppo dall’inizio della sua avventura a Torino, il difensore olandese resta uno dei giocatori più interessanti in ambito europeo. Ecco perché perderlo sarebbe una grossa delusione per i tifosi della Juventus. E lo stesso giocatore ha fatto alzare il livello di allerta dal ritiro dell’Olanda, mettendo in dubbio la sua esperienza con la Vecchia Signora.

Eppure, pare che ad oggi non ci siano i presupposti concreti per vedere Matthijs De Ligt andare via. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, infatti, il difensore bianconero non sarebbe assolutamente sul mercato. La Juventus non vuole privarsi di lui, e l’unica via per vedere il difensore andare via sarebbe aperta da un’offerta davvero irrinunciabile. Una cifra da tre zeri, aspetto che al momento pare davvero improbabile. Una notizia che ovviamente fa piacere a Massimilano Allegri, che potrà contare ancora su De Ligt per il prossimo anno.