“Sarà difficilissimo”: Napoli, l’annuncio fa tremare i tifosi

Parole particolari che arrivano in tarda serata e che fanno drizzare le antenne ai tifosi del Napoli. Il tutto è legato alla prossima stagione.

Quando sono passate pochissime settimane della fine della stagione, già si guarda al futuro. Di sicuro resta il mercato l’argomento di discussione principale, ed i prossimi mesi saranno ovviamente cruciali per capire come i club si organizzeranno per soddisfare i propri allenatori. In casa Napoli si fa un gran discutere di alcuni situazioni interne, che seguono il caso Lorenzo Insigne.

Il capitano ha salutato la sua città, per approdare in MLS dove giocherà con il Toronto. Ma a quanto pare non sarà l’unico azzurro che svestirà la maglia azzurra. Anche su Dries Mertens si è acceso un chiacchiericcio mediatico importante, con il rinnovo che al momento non è arrivato e che presumibilmente non dovrebbe arrivare nemmeno nelle prossime settimane. Le parti hanno parlato ma la quadra non è stata ancora raggiunta, per ammissione dello stesso Dries in queste ore.

Napoli, le parole di Spalletti sul prossimo anno

E cosi anche su Kalidou Koulibaly si fa lo stesso ragionamento, anche se il difensore ha ancora un anno di contratto e dunque potrebbe restare all’ombra del Vesuvio fino a scadenza, proprio come Insigne e Mertens. Nel frattempo, però, i tifosi guardano con grande attenzione e c’è chi sta puntando il dito contro il presidente De Laurentiis per quella che è una strategia ormai chiara, ovvero non svenarsi per tenere a Napoli giocatori avanti con l’età o che pare abbiano terminato il proprio ciclo in azzurro.

Ed allora la squadra prende forma: la permanenza di Anguissa, gli arrivi di Olivera e quello più che probabile di Kvaratskhelia. Luciano Spalletti, ovviamente, è pronto a guidare la squadra azzurra, sperando di poter contare su una rosa di alto livello.

E cosi l’allenatore azzurro ha commentato proprio quella che sarà la prossima stagione, parlando ai microfoni di ‘Sky Sport’ e facendo un annuncio chiaro su quelle che saranno le difficoltà del prossimo anno. “Tutti si aspettano che ci ripetiamo, ma non si parte in vantaggio sulle altre”, ha spiegato l’allenatore degli azzurri di fatto mettendo virtualmente le mani avanti.

“Rientrare tra le prime quattro sarà difficilissimo, proveremo a lottare anche con le squadre più titolate”, ha ancora proseguito l’allenatore. Parole che da un lato potrebbero rappresentare un qualcosa di scontato, ma che ovviamente accendono un campanello di allarme tra i tifosi.