“Firma a un passo”: calciomercato Milan, la conclusione è una beffa

Brutte notizie per il Milan. Il giocatore a lungo cercato e inseguito sta per firmare con un’altra squadra: Maldini è letteralmente beffato.

Il calciomercato del Milan di questa stagione è all’insegna, da un lato, del consolidamento tra le big di A, dall’altro della creazione di un gruppo in grado di ben figurare anche sui palcoscenici della Champions League.

Pioli è chiamato a difendere lo Scudetto da una concorrenza che si preannuncia molto agguerrita e dall’altro a riportare il Milan nel novero delle big europee. Il closing societario e il passaggio di timone da Elliott a RedBird ha dato nuova linfa al mercato e Maldini sta già imbastendo i primi colpi.

Origi o Noa Lang sono i due nomi caldi per l’attacco. Nonostante alcune difficoltà, soprattutto per il secondo, le possibilità di chiusura ci sono. C’è, o meglio c’era, anche il nome di Renato Sanches del Lille in cima alla lista dei dirigenti rossoneri. Usiamo il passato perché, notizia di pochi minuti fa, la trattativa non starebbe andando come i tifosi del Milan speravano e il club rossonero è stato letteralmente beffato con Renato Sanches che è ad un passo dal firmare col PSG.

Milan, beffa Renato Sanches: vicinissima la firma con il PSG

Stando a quanto riferisce il collega di Diario AS Manu Sainz, Renato Sanches sarebbe ad un passo dal trasferimento al PSG. Il club parigino avrebbe trovato l’accordo e superato il Milan nella corsa al centrocampista del Lille.

Per il Milan si tratta di una vera e propria beffa, visto che dalle parti della Milano rossonera da tempo stavano trattando il giocatore e le sensazioni circa una possibile chiusura erano molto positive. Adesso invece, con molta probabilità, i rossoneri dovranno trovare un’alternativa cercando di non restare col cerino in mano.