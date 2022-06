De Laurentiis non fa sconti a nessuno: il Napoli fa scattare la multa

Tutti sanno del comportamento ferreo da parte di Aurelio De Laurentiis, che ha fatto scattare una multa per un giocatore del Napoli.

Si fa sempre più complicato il rapporto tra Matteo Politano ed il Napoli. L’attaccante esterno, infatti, tramite il suo agente, aveva annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di voler vagliare tutte le offerte provenienti da altri club, visto che non sentiva più la fiducia da parte di Luciano Spalletti.

L’ex Sassuolo ha poi confermato questa sua volontà in un’intervista rilasciata ai ‘Sportitalia’ direttamente da Formentera (luogo in cui sta trascorrendo le vacanze con la propria famiglia): “A livello personale mi aspettavo qualcosa in più, ma siamo felici di aver raggiunto come gruppo la Champions League. Futuro? Vedremo sia con il procuratore che con la società. Se mi piace la paella valenciana? Sì, molto”. Proprio queste dichiarazioni hanno fatto arrabbiare molto De Laurentiis.

Napoli, De Laurentiis multa per Politano per un’intervista non autorizzata: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, la società multerà Matteo Politano perché l’intervista non era stata autorizzata, come previsto dal regolamento interno del club partenopeo.

Questa multa sicuramente non è buon segnale per la permanenza di Politano in maglia azzurra. Sul giocatore bisogna registare l’interesse di vari club, soprattutto del nuovo Valencia di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, infatti, ha richiesto l’acquisto dell’attaccante esterno che fu preso dal Napoli proprio sotto la sua gestione.

La suadra di Luciano Spalletti, quindi, può perdere anche un altro attaccante esterno, visto che già Lorenzo Insigne ha dato il suo addio al Napoli. De Laurentiis non si è fatto trovare impreparato, considerando che ha già preso il georgiano Kvaratskhelia ed ha quasi chiuso con l’Udinese per Gerard Deulofeu.