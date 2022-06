“Non ha convinto”: Juve, avviati i contatti in Premier per la cessione

Arrivato con grandi aspettative, non ha convinto il tecnico Allegri. La Juve prepara la cessione: contatti avviati con club di Premier.

La Juve si sta accreditando come una delle squadre maggiormente attive sul mercato. I bianconeri, dopo due anni in chiaroscuro sono chiamati ad un pronto ritorno al vertice. Per questo Agnelli sta cercando di dare al tecnico Allegri una squadra quanto più possibile in linea con i suoi desideri.

Nel mercato in entrata il sogno è sempre Di Maria. Occhio però alle sirene che arrivano ‘da casa’ con il Rosario Central di Tevez che vorrebbe tesserarlo già da adesso se si presentasse la possibilità. Altro sogno resta Pogba, mentre nella lista obiettivi entra di prepotenza anche il nome del centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz.

Acquisti che, naturalmente, dovranno essere bilanciati da cessioni. I nomi in lista di sbarco sono noti. Calciatori con ingaggio importante che però, per un motivo e per un altro, non rientrano nei piani di Allegri. Come il gallese Ramsey, il quale è finito nel mirino dell’ex tecnico bianconero Andrea Pirlo che vorrebbe portarlo con se in Turchia.

Juve, anche Pellegrini con la valigia in mano: interessa in Premier League

Un altro nome che è finito in lista di sbarco è Luca Pellegrini. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore classe ’99 non avrebbe impressionato in maniera positiva il tecnico Allegri e la dirigenza bianconera. Le 21 presenze stagionali, di cui meno della metà dal primo minuto, non sono bastate a convincere la società della sua riconferma.

Ecco quindi che sono stati presi i primi contatti per cedere il calciatore. La valutazione fatta ai piani alti è tra i 10 e 12 milioni di euro, bonus più e bonus meno. Al momento sembra che sul calciatore ci siano due squadre di Premier League: il West Ham e il Fulham.