Colpo di scena Cristiano Ronaldo: addio allo United e destinazione inedita

Cristiano Ronaldo si prepara addio al Manchester United? Attenzione al colpo di scena e alla possibile destinazione a sorpresa. La rivelazione che arriva dalla Spagna.

Lo scorso anno è stato uno dei trasferimenti più chiacchierati dell’estate. E invece, adesso, rischia tutto di risolversi in una bolla di sapone. Il ritorno al Manchester United di Cristiano Ronaldo non è andato come in molti si attendevano e potrebbe essere già giunto ad una seconda fine.

D’altronde, la mancata qualificazione in Champions League dei Red Devils rischia di incidere parecchio nel futuro prossimo di CR7. L’arrivo di Ten Hag convince fino ad un certo punto il fenomeno portoghese, che potrebbe tornare sul mercato dopo un solo anno dal ritorno in Premier League.

Le suggestioni Roma e Serie A non si reggono granché in piedi, ma qualche club interessato a Ronaldo c’è e presto potrebbe bussare alla porta del suo entourage. Almeno, secondo quanto rivelato dalla Spagna.

Cristiano Ronaldo, colpo di scena in vista? Addio allo United e destinazione a sorpresa

Stando a quanto riportato da ‘AS’, il futuro di CR7 rischia di prendere l’ennesima piega inaspettata. Il Bayern Monaco avrebbe chiesto informazioni circa un suo possibile approdo in Bundesliga, vista la necessità di dover rimpiazzare l’ormai inevitabile partenza di Robert Lewandowski.

Una rivelazione pesante, quella del quotidiano iberico, che sottolinea come la mancanza della Champions League possa incidere sulle scelte di Cristiano Ronaldo e del suo entourage. Il Bayern potrebbe essere una nuova e intrigante sfida per il lusitano, per quanto ancora rappresenti una suggestione e una destinazione del tutto a sorpresa.

Intanto, il Manchester United si prepara alla prossima stagione, nella speranza che parta la tanto agognata rifondazione con il neo-tecnico Ten Hag. Una rifondazione che i Red Devils dovranno capire se con Cristiano Ronaldo o meno. Al mercato l’ardua sentenza.