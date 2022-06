Serie A, il mercato si scatena: visite mediche fissate per il bomber

Dopo il ritorno di Lukaku, nella nostra Serie A bisogna registrare un altro colpo di mercato che riguarda un bomber.

Quella dell’anno prossimo sarà sicuramente una Serie A ( domani ci sarà il sorteggio del calendario) che comincerà subito in quarta, considerando che la prima gioranta ci sarà già il prossimo 13 agosto per ‘colpa’ dei primi Mondiali che si terranno nei mesi invernali. Infatti, le squadre sono già molto attive in sede di calciomercato.

Quella che è più sotto la luce dei riflettori in queste prime settimane è sicuramente l’Inter di Marotta. I nerazzurri, infatti, se da un lato hanno detto addio a Perisic, dall’altro hanno chiuso per il ritorno di Romelu Lukaku e l’ingaggio a zero di Mkhitaryan. Anche il Napoli si è mosso, visto che ha preso Mathias Olivera dal Getafe ed il georgiano Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi.

Il Milan campione d’Italia, invece, ha quasi chiuso per Origi, mentre si attende solo l’ufficialità per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Da segnalare anche il colpo della Roma di José Mourinho, ovvero l’ingaggio di Matic. Nota di merito per l’Atalanta che ha preso Ederson dalla Salernitana e per il Monza neopromosso di Berlusconi e Galliani che ha trovato l’accordo con il Cagliari per Cragno. Ma nelle ultime ore è arrivato un altro importante colpo da parte di una ‘piccola’ del nostro campionato.

Serie A, l’Empoli ha preso Mattia Destro: lunedì ci saranno le visite mediche

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, l’Empoli ha chiuso per l’ingaggio di Mattia Destro. Il club toscano prenderà il centravanti, che non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Genoa. Il calciatore svolgerà le visite mediche di rito lunedì prossimo e firmerà per un anno più un’opzione per un’altra stagione.

Nonostante la stagione disastrosa del Genoa, Mattia Destro è riuscito comunque a segnare 9 gol l’anno scorso. Quello dell’attaccante è sicuramente un gran colpo per l’Empoli, visto che il giocatore era un nome molto appetito tra le squadre che l’anno prossimo cercheranno di salvarsi. L’ex Inter e Roma andrà a sostituire Pinamonti, primo obiettivo in attacco proprio del Monza.