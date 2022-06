Mercato Fiorentina, arriva il nuovo attaccante: sarà il vice Cabral

Il mercato della Fiorentina partirà dalla ricerca di un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo di Italiano. Resta viva l’ipotesi di riscatto di Piatek, ma attenzione al doppio scenario per il ruolo di vice Cabral

La Fiorentina proverà a trattare per il riscatto di Piatek in vista della prossima stagione. L’attaccante polacco, dal canto suo, avrebbe espresso il suo desiderio di restare a Firenze anche nel corso del prossimo anno. Punto interrogativo sulle decisione della Viola, anche perchè continua a restare vivo il sogno Belotti.

La Viola ci proverà per il Gallo, ma sull’attaccante granata, in scadenza con il Torino, resta forte anche l’interesse del Monza e del Monaco. Chi sarà il vice Cabral in vista della prossima stagione? Piatek e Belotti restano in lista, ma attenzione anche alla situazione Pinamonti, corteggiato anche dal Monza.

Italiano potrebbe decidere di puntare su Cabral come attaccante titolare, per voi valutare una seconda alternativa senza particolare fretta. La Fiorentina dirà sì alla conferma di Piatek solamente di fronte a cifre vantaggiose e convenienti, altrimenti sarà addio ufficiale.

Mercato Fiorentina, idea Rugani in difesa: piace Mandragora

Come confermato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina sarebbe pronta a valutare il possibile affondo per Mandragora. Il centrocampista, di proprietà della Juventus e ultima stagione al Torino, ha una valutazione intorno ai 10-12 milioni di euro. La Viola osserva interessata, ma attenzione alla fitta concorrenza granata.

Per la difesa, in caso di addio a Milenkovic, intriga la suggestione Acerbi, anche se non ci sarebbero stati contatti diretti tra le parti. Tiene banco anche il nome di Rugani, il quale potrebbe decidere di lasciare la Juventus qualora i bianconeri dovessero puntare su un nuovo difensore dopo l’arrivo anche di Gatti.