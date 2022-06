“De Laurentiis, pensaci…”: Napoli, la richiesta di Cannavaro spiazza

Cannavaro suggerisce un colpo di mercato al presidente del Napoli De Laurentiis: il nome proposto dall’ex Pallone d’oro fa esultare i tifosi.

I primi due colpi sono stati concretizzati: Khvicha Kvaratskhelia, preso dalla Dinamo Batumi andrà a prendere il posto di Lorenzo Insigne mentre André Zambo Anguissa è stato riscattato a titolo definitivo dal Fulham. Ora il Napoli dovrà definire il futuro di alcune colonne portanti della formazione di Luciano Spalletti, come ad esempio Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz entrambi legati ai colori azzurri fino al 2023.

Il club, in questi giorni, ha provato ad imbastire con i rispettivi agenti la trattativa riguardante il rinnovo senza però riuscire nell’intento. I due, infatti, continuano a chiedere troppo per il club chiamato ora a decidere se tenerli per poi perderli a parametro zero il prossimo anno oppure venderli subito, così da monetizzare il loro addio.

Le eventuali cessioni consentirebbero alla società di incamerare risorse economiche preziose da destinare ai successivi colpi in entrata. Nel mirino c’è Federico Bernardeschi tuttavia Fabio Cannavaro, nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, ha suggerito il nome di un altro ex Juventus ovvero Paulo Dybala.

Napoli, Cannavaro suggerisce Dybala

L’argentino di recente ha avuto diversi incontri con l’Inter tuttavia l’accordo resta lontano. L’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta, infatti, ha messo sul piatto 5 milioni netti all’anno più uno legato alle presenza stagionali ed altri bonus. Troppo poco per il diretto interessato, il quale si è preso alcuni giorni per riflettere.

Uno scenario che, secondo Cannavaro, potrebbe favorire proprio il Napoli. “Se fossi in De Laurentiis farei una proposta a Dybala. É un parametro zero. Sai che entusiasmo porterebbe?”. Ora resta da vedere se il presidente dei partenopei accoglierà l’invito dell’ex Pallone d’oro, iscrivendosi ufficialmente alla corsa per l’attaccante.