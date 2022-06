Serie A, c’è il colpo di scena: addio ufficiale e saluto ai tifosi

Sono giorni roventi nel mondo del calciomercato. Diversi nomi in entrata ed in uscita mettono i tifosi di Serie A in allerta.

Il prossimo 1 Luglio inizierà ufficialmente il calciomercato, ma i tifosi di Serie A sono già in fibrillazione. Sia le big che le squadre di metà classifiche, o anche le neo promosse sono al lavoro per rinforzare la rosa. Sono tanti i giocatori che possono arrivare o salutare le squadre del nostro campionato.

Una delle squadre più attive è la Salernitana di Iervolino. Tanti nomi, da Joao Pedro fino a Pinamonti, il club pronto ad una rivoluzione in attacco non solo. La società vuole un mix di gioventù, talento ed esperienza e ha messo diversi giocatori nel mirino. Non solo acquisti perchè c’è anche chi è pronto per salutare definitivamente la calorosa piazza campana.

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Milan Djuric. Il 32enne gigante bosniaco ha vissuto da protagonista gli anni prima della promozione e poi dell’incredibile salvezza, ottenuta con una vera e propria impresa dalla squadra guidata da Davide Nicola. Il futuro di Djuric sarà però lontano da Salerno.

Serie A, Djuric dice addio sui social

Attraverso un lungo post sul proprio account Instagram Djuric ha voluto salutare i tifosi che per tanto tempo lo hanno sostenuto. Ecco le sue parole: “Voglio salutare e ringraziare la città di Salerno, parlo a nome mio e della mia famiglia. I tifosi mi hanno mostrato grande effetto nel corso di questi anni”.

Djuric ha spiegato poi questa scelta lanciando una frecciata alla società: “La mia priorità è stata sempre quella di continuare a Salerno, come dimostrato in campo fino all’ultimo secondo che ho indossato la maglia granata. Ho letto tante notizie false in queste settimane tra cui che io prendessi tempo per decidere, ma invece molto semplicemente le cose si fanno in due. Quando le visioni sono differenti è inevitabile trovare un’altra soluzione”. Secondo le ultime indiscrezioni Djuric resterà in Serie A con il giocatore vicino all’approdo alla Fiorentina.