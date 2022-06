Juve, cessione De Ligt: pronta la doppia mossa per sostituirlo

La Juventus apre concretamente alla cessione di De Ligt. Il centrale difensivo olandese potrebbe lasciare subito i bianconeri in caso di mancato accordo per il rinnovo. Parti lontane, pronto il clamoroso ribaltone nella difesa juventina

La Juventus potrebbe dire addio a De Ligt a causa del mancato accordo per il rinnovo. Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, le parti sembrerebbero essere decisamente distanti per il possibile rinnovo contrattuale. Non è escluso che Cherubini e Arrivabene possano prendere in considerazione l’idea di cedere subito l’ex Ajax.

Rinnovo fino al 2026 con stipendio ridotto a 7,5/8 milioni di base fissa più bonus. Attualmente, secondo le ultime indiscrezioni, De Ligt guadagna circa 10-11 milioni di euro annui bonus compresi. 140 milioni di euro l’attuale clausola rescissoria: la Juve avrebbe proposto un ridimensionamento dell’ingaggio con abbassamento della clausola rescissoria a 75-80 milioni di euro.

La sensazione è che De Ligt non abbia gradito l’offerta al ribasso della Juventus, e il Chelsea sarebbe già pronto a irrompere con forte decisione sul difensore bianconero. 75 milioni l’offerta che Cherubini e Arrivabene prenderanno in considerazione. Sono attese novità già nel corso dei prossimi giorni.

Cessione De Ligt, la Juventus punta forte su Koulibaly

La cessione di De Ligt potrebbe spingere la Juventus a valutare un doppio affondo in difesa considerando anche l’addio di Chiellini. Koulibaly resta il primo nome nella lista dei desideri di Allegri. Il centrale del Napoli ha una valutazione di circa 40 milioni di euro e potrebbe dire sì alla Juventus di fronte a un’offerta contrattuale da circa 6 milioni di euro a stagione per i prossimi 3 anni.

Attenzione anche a un altro colpo in difesa: quasi impossibile arrivare a Bremer, ma non è escluso che la Juventus possa decidere di cedere De Ligt a 75 milioni di euro e investire su un doppio centrale difensivo per rivoluzionare totalmente la difesa. Koulibaly resta il primo solido obiettivo.