PSG, addio definitivo al portiere: spuntano le cifre della cessione

Il PSG di Al Khelaifi è pronto all’ennesima rivoluzione. Non solo acquisti per il club francese, che, ha bisogno anche di lavorare in uscita.

Il Psg ha realizzato negli ultimi anni faraoniche campagne acquisti. Il club parigino ha portato sotto la Torre Eiffel campioni di livello mondiale, costruendo anno dopo anno, una corazzata. Nonostante ciò il club francese ha ottenuto meno delle aspettative ed ha vinto solo in patria, senza trionfare in Champions League.

Arrivi di calciatori del calibro di Donnarumma, Hakimi, Neymar e Messi non sono bastati nel corso degli anni e nell’ultima stagione il PSG ha subito una pesante batosta. La società di Al Khelaifi è caduta agli Ottavi di finale, subendo la rimonta del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il club francese è pronto all’ennesima rivoluzione, ha cambiato direttore sportivo passando da Leonardo a Campos ed è pronto ad annunciare un nuovo tecnico. Uno dei problemi principali dell’ultima stagione di Pochettino è stata l’alternanza continua tra Donnarumma e Keylor Navas. Il tecnico non è riuscito a gestire due campioni di questo livello, alternando gara dopo gara ed ottenendo così risultati abbastanza deludenti.

PSG, Areola saluta definitivamente

In attesa di conoscere il futuro di Donnarumma e Navas (il portiere azzurro pare destinato alla permanenza) chi non giocherà nel Psg è l’estremo difensore francese Alphonse Areola. Il West Ham ha deciso di riscattare il portiere dopo l’ultima stagione ed Areola continuerà cosi a giocare in Premier League.

Il club inglese è pronto quindi, come riporta RMC Sport, ad esercitare il diritto di riscatto per il giocatore ed investire 12 milioni di euro per il suo cartellino. Una buona notizia per il club francese, che, prima di effettuare nuovi acquisti, ha bisogno di alleggerire il monte stipendi ed effettuare alcune cessioni. Areola è la prima cessione illustre del club transalpino.