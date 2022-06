“Potevo, ma…”: occhio Napoli, l’annuncio è una beffa per i tifosi

Continuano le indiscrezioni sul mercato del Napoli. Proprio in serata è arrivato un annuncio che sa un po’ di beffa per i tifosi azzurri.

Dopo gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro e di Mathias Olivera dal Getafe per 12 milioni di euro più 2 di bonus, il mercato del Napoli sta vivendo da settimane una fase di stallo.

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, infatti, vogliono capire definitivamente il futuro di tanti giocatori importanti che potrebbero cambiare team a breve. La società partenopea sta compiendo i primi passi, visto che il rinnovo di Alex Meret è ormai prossimo ad essere ufficializzato e questo è un segnale definitivo dell’addio a zero di David Ospina.

Un altro giocatore che può andare via da svincolato è Dries Mertens. Anche la partenza del belga sembrava ormai certa, ma negli ultimi giorni si è aperto qualche spiraglio per la sua permanenza in maglia azzurra. Per i tifosi del Napoli, intanto, nella tarda serata è arrivato un annuncio che sa un po’ di ‘beffa’ da un altro giocatore che ha cambiato la storia della lora squadra del cuore.

Napoli, l’annuncio di Insigne: “Toronto? Potevo giocare ancora in Europa, ma ho preso questa scelta per la mia famiglia”

Lorenzo Insigne, infatti, è stato ufficialmente presentato come nuovo giocatore del Toronto. L’ormai ex capitano azzurro ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa: “Se ho avuto offerte anche da parte di altre squadre? Offerte concrete no, perché quando ho sentito il presidente il mercato era appena iniziato. Giocare ancora in Europa? Potevo, ma mia moglie ed i miei figli vengono prima di tutto. Dopo che ho dato tanto al Napoli, dove ho vinto tanto e perso anche trofei che fanno ancora male, volevo una nuova sfida. Non sono d’accordo con chi dice che qui non c’è il vero calcio, sono venuto per dare una mano a questo club a vincere un trofeo. Voglio essere il primo giocatore italiano a raggiungere questo obiettivo. Darò tutto per raggiungere questo traguardo. Non vedo l’ora di ripagare tutta questa fiducia in campo”.

Il calciatore ha poi continuato: “Inizia una nuova avventura sia per me che per la mia famiglia. Il presidente mi ha parlato bene di questa città, che mi ha fatto una grandissima impressione, non vedevo l’ora di venire. Non vedo l’ora di giocare e di mettermi a disposizione del mister. E’ stata dura lasciare Napoli, ma la scelta l’ho fatta soprattutto per i miei figli. Mi sento acclamato senza giocare e questo è un motivo d’orgoglio”.