Roma, tifosi increduli: ufficialità a sorpresa, c’è lo zampino di Mourinho

La Roma si prepara per la prossima stagione, ma attenzione all’ufficialità a sorpresa. La decisione di Mourinho spiazza i tifosi.

La voglia di ripartire è altissima. Soprattutto dopo una stagione conclusasi con la vittoria della Conference League e con un primo anno, tutto sommato, da poter incorniciare. Adesso, la Roma di Mourinho ha fame di volare in alto e si prepara al 2022-2023 che sarà.

D’altronde, i giallorossi hanno iniziato a muovere i primi e importanti passi sul mercato. L’arrivo di Matic è stato un segnale di spessore, così come i probabili arrivi di Celik e Frattesi aumentano l’autostima della piazza capitolina.

L’obiettivo del prossimo anno è centrare (o almeno provarci) la qualificazione in Champions League, ragion per cui non bisognerà sbagliare nulla in questo precampionato. Dentro e fuori dal campo.

Roma, l’ufficialità spiazza i tifosi: c’è lo zampino di Mourinho

In tal senso andrà interpretata la decisione a sorpresa della Roma. Come diramato ufficialmente nella giornata di oggi, i giallorossi hanno comunicato il proprio dietrofront circa la partecipazione al Trofeo Gamper di quest’anno.

“La decisione deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione”, così il club capitolino spiega nella breve ma spiazzante nota ufficiale, apparsa quest’oggi sui media societari.

Niente amichevole con il Barcellona, dunque, per la Roma di José Mourinho. L’annullamento della gara è stata confermata anche dalla Spagna, sorpresi al loro volta dalla retromarcia dei giallorossi. Una mossa che farà certamente discutere (il Barça promette già azioni legali), ma che rivela la voglia di curare ogni minimo dettaglio da parte dello Special-One, dedito a costruire la miglior Roma possibile entro l’inizio del prossimo campionato.