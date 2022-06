Calciomercato Fiorentina, rivelazione a sorpresa: “Mi piace il Boca Juniors”

Uno dei punti fermi nella rinascita della Fiorentina la passata stagione ha rivelato di essere affascinato da un futuro in Argentina.

I tifosi della Fiorentina attendono con ansia la stagione che sta per cominciare. In quella da poco conclusa la Viola è riuscita finalmente a tornare tra le grandi, centrando un 7° posto che è oro che cola dopo due salvezze stentate e tornando in Europa. Un ottimo punto di partenza per un futuro roseo, anche se le incognite certo non mancano.

La prima, fugata dopo alcune settimane trascorse con il fiato sospeso, è stata infine fugata. Vincenzo Italiano resterà alla guida della Fiorentina, meritato riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto la scorsa stagione con una rosa che a metà dell’opera ha perso il bomber Vlahovic. Il serbo è finito alla Juventus per 70 milioni e non è stato sostituito nel migliore dei modi, ma nonostante tutto la Viola non ha perso terreno grazie a gioco e idee.

Nel calciomercato che sta per aprire i battenti il club di Rocco Commisso ha già chiuso tre acquisti: Dodò in difesa, Mandragora a centrocampo e Jovic in attacco. Nomi importanti, a cui però ne dovranno seguire altri considerando alcune partenze dolorose. Tra queste quella del terzino Odriozola e del mediano Torreira, con quest’ultimo, in prestito dall’Arsenal, che ha rivelato come il suo desiderio fosse quello di restare in riva all’Arno.

Torreira: “Volevo restare alla Fiorentina. E sul Boca…”

Intervistato da El Telégrafo, il più antico quotidiano in Uruguay, il centrocampista ha raccontato quanto successo nelle ultime settimane con il mancato riscatto da parte della Fiorentina: “Volevo restare in Viola, ma per vari motivi non è potuto succedere. E adesso guardiamo in altre direzioni.”

Una vera e propria batosta per i tifosi, che nella stagione 2021/2022 si sono innamorati di Torreira. Che in maglia viola era rinato e sembrava pronto per tornare protagonista assoluto in Serie A, il torneo che aveva lasciato quando indossava la maglia della Sampdoria per passare all’Arsenal.

Una possibilità che però non è del tutto tramontata, anche se probabilmente non a Firenze: “Sono ancora sotto contratto con l’Arsenal per un anno ma mi hanno detto che non hanno bisogno di me. Ho faticato ad adattarmi, al momento voglio andare in Italia o in Spagna”. Paesi più affini caratterialmente e calcisticamente, così come lo sarebbe l’Argentina. Qualcuno, infatti, lo ha accostato al Boca Juniors.

“Stiamo valutando molte situazioni con il mio agente. Il Boca? Mi piace, ma il mio cartellino in questo momento vale 15 milioni e per questo motivo penso che non sia una destinazione semplice”. Vedremo se qualcuno in Italia si farà avanti: tornato ai suoi livelli, Torreira potrebbe essere un valore aggiunto per molte squadre di Serie A.