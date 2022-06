Lazio, la doppia cessione spiazza Sarri: ora può cambiare tutto

Le cessioni della Lazio potrebbero stravolgere completamente il piano mercato del club biancoceleste, sia in vista del presente, sia in vista del prossimo futuro. Nelle ultime ore continuano a tenere banco le indiscrezioni sul possibili doppio addio

La Lazio è pronta a spingere il piede sul mercato per cercare di regalare a Sarri alcuni rinforzi fondamentali in vista della prossima stagione. Caccia all’erede di Strakosha, a un nuovo difensore centrale, una mezz’ala, un esterno offensivo e un nuovo vice Immobile.

Occhio anche al piano cessioni: nelle ultime ore starebbero trovando conferma alcune indiscrezioni sul possibile sacrificio di Luis Alberto, corteggiato dal Siviglia, pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 20 milioni di euro.

L’addio di Luis Alberto, unito a quello di Milinkovic Savic potrebbe spiazzare totalmente Sarri e il mercato della Lazio, con i biancocelesti costretti a cambiare marcia e rifondare totalmente il centrocampo considerando anche l’addio già accertato di Lucas Leiva. Milinkovic Savic, come noto, piace particolarmente al Manchester United.

Cessioni Lazio, un solo sacrificato tra Luis Alberto e Milinkovic Savic

A prescindere dalle conferme sulle possibili cessioni di Luis Alberto e Milinkovic Savic, non è escluso che la Lazio apra concretamente solamente a un addio tra i due, chiudendo drasticamente le porte a una totale rivoluzione a centrocampo. Una doppia cessione, del resto, potrebbe inclinare anche i rapporti tra la società e Sarri.

Un solo sacrificato tra Luis Alberto e Milinkovic Savic, poi affondo su un nuovo centrocampista. Nelle ultime ore starebbe avanzando la candidatura di McKennie, valutato circa 30 milioni di euro dalla Juventus. Per la porta, invece, avanza prepotentemente l’interesse per Carnesecchi dell’Atalanta, valutato circa 18 milioni di euro. Per il ruolo di vice Immobile resta in pole Caputo, mentre non trovano conferme le indiscrezioni su Simeone.