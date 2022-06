“Così se ne va…”: addio Milinkovic-Savic, l’annuncio scuote i tifosi

Pessime notizie per i tifosi della Lazio. Milinkovic-Savic pronto all’addio, Lotito non può far altro che accettare l’offerta per il serbo.

Il nome di Sergej Milikovic-Savic è da sempre uno di quelli caldi in casa sede di mercato. Da diversi anni la stella della Lazio è nel mirino delle big italiane ed estere. Fino a questo momento però Lotito è riusciti a resistere, rifiutando diverse proposte per il suo cartellino.

La Juventus ha in Milinkovic-Savic un obiettivo di mercato di lunga data che, preso assieme a Di Maria, farebbe esplodere i tifosi. Anche Inter e Milan, a fasi alterne, si sono avvicinate al calciatore. Per non parlare delle sirene europee, con in testa Manchester United, Real Madrid e PSG. Lotito però, dal canto suo, ha sempre fatto muro, chiedendo per la sua cessione cifre elevatissime.

Adesso però le cose potrebbero drasticamente cambiare. La richiesta elevata non è più fattibile e Lotito potrebbe essere costretto ad accettare un’offerta decisamente inferiore con i tifosi che sarebbero costretti quasi ad accettare il fatto compiuto.

Lazio, su Milinkovic-Savic pesa la scadenza nel 2024

“Fino ad oggi Lotito aveva il modo di poter sia rifiutare offerte di 80 milioni sia farlo andare bene al calciatore.” ha dichiarato il giornalista Alessandro Vocalelli a Radio Radio. “Adesso le cose sono cambiate. Se arriva anche un’offerta di 55 milioni Lotito non può andare da Milinkovic-Savic e dire che la rifiuta. Il calciatore è in scadenza nel 2024 e potresti trovarti nello spogliatoio una situazione spiacevole”.

Vocalelli conclude chiarendo la sua idea sulla vicenda in questione. “Lotito sarebbe in un certo senso costretto a rimettersi alla volontà del calciatore. Se arriva un’offerta da una big difficilmente il presidente può resistere. Se lo fa rischia di ritrovarsi in casa un calciatore scontento che potrebbe creare problemi nello spogliatoio”