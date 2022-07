“Galtier ha deciso”: Donnarumma, svolta in casa PSG

Comincia l’era di Galtier al PSG e arrivano rivoluzioni e novità anche per Gigio Donnarumma, rispetto a quanto stabilito con mister Pochettino.

Christophe Galtier ha assunto il comando del PSG. La società parigina ha liquidato l’argentino Mauricio Pochettino con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto e ne ha sottoposto uno nuovo di zecca al tecnico 55enne. Galtier ha firmato per due stagioni più un’altra come opzione nel contratto. A volerlo è stata la dirigenza fortemente ma anche il nuovo dirigente sportivo, Luis Campos, col quale lavorerà a braccetto.

Per convincere il Nizza a lasciar partire Galtier, arrivato da appena una stagione, la società parigina ha versato nelle sue casse circa 5 milioni di euro. Ciò fa capire quanto il PSG nella sua opera di rinnovamento totale punti sul tecnico, al quale affiderà compiti poteri non condivisi prima sulle decisioni che riguardano la squadra.

Il prossimo quattro luglio dovrebbe esserci il primo allenamento da lui diretto, ma nel frattempo l’allenatore si è già confrontato con i piani alti della società su come muoversi in sede di calciomercato e su chi puntare tra i giocatori in rosa attualmente.

PSG, comincia l’era Galtier: presa la prima decisione su Donnarumma

Secondo le informazioni riferite da ‘Le Parisien’, nel connubio con Campos, Galtier ha già gettato delle linee sulla squadra che immagina titolare. Una delle prime decisioni ha riguardato Gigio Donnarumma. Il portiere italiano ha vissuto una stagione complicata, guidato da Mauricio Pochettino, il quale puntava decisamente su Keylor Navas.

La tendenza cambierà: Donnarumma sarà il titolare dei parigini tra i pali. La squadra lo avrà come referente principale. Gli altri riferimenti saranno Hakimi, Marquinhos, Verratti, Messi e Mbappé, fresco di rinnovo contrattuale. Tra veterani e neo-acquisti, la spina dorsale del PSG è stata definita.