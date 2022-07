Mercato Lecce, nuovo centravanti e doppio affare dalla Juve

Il mercato del Lecce punterà forte sull’acquisto di un nuovo centravanti dopo l’addio di Coda. L’ultimo capocannoniere della Serie B, infatti, ha raggiunto un accordo con il Genoa e vestirà la maglia rossoblù nel corso della prossima stagione

Lecce all’attacco sul mercato per cercare di sostituire Coda nel ruolo di centravanti. Nelle ultime ore starebbe avanzando l’idea Okereke dal Venezia, ma sul centravanti dei lagunari resta forte anche l’interesse dell’Empoli e della Fiorentina.

Il club giallorosso potrebbe valutare anche il possibile affondo su Pavoletti, anche se l’attaccante del Cagliari sembrerebbe essere pronto a restare in Serie B per difendere i colori isolani. I piani del Lecce, quindi, potrebbe cambiare in maniera drastica e immediata, con occhi puntati anche su Caputo della Sampdoria.

Idee, ipotesi e niente di concreto. Dopo l’affare Frabotta con la Juventus, inoltre, il Lecce potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere i bianconeri ad aprire al prestito secco di De Winter e Akè, entrambi pronti a dire sì alla possibile corte giallorossa.

Mercato Lecce, piacciono anche Ranocchia e Ceppitelli

Non solo Akè e De Winter, il Lecce potrebbe bussare alla porta della Juventus per chiedere informazioni anche su Filippo Ranocchia. Il giovane centrocampista bianconero, però, piace anche alla Sampdoria e alla Cremonese. Non è escluso che la Juventus possa inserirlo come contropartita per l’affare Zaniolo con la Roma.

Non trovano solide conferme le voci sull’affondo del Lecce su Ceppitelli, ormai pronto a dire addio al Cagliari dopo la retrocessione. Il centrale difensivo potrebbe aprire concretamente al trasferimento in terra salentina, sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.