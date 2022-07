Serie A, colpo di teatro: c’è un nuovo allenatore, spunta la nota ufficiale

Un nuovo allenatore firma con il club in Serie A, il comunicato ufficiale toglie ogni dubbio sul suo arrivo.

Dopo una breve pausa senza panchina, approda nuovamente in Serie A. Ironia della sorte, non cambiano i colori sociali del club che allena. Con una nota ufficiale, dopo l’agrodolce rapporto con l’ormai ex tecnico, la compagine bianconera dà il benvenuto al suo nuovo allenatore.

Il nuovo allenatore dello Spezia, lasciatosi alle spalle l’ex inter Thiago Motta (nonostante la salvezza raggiunta) è Luca Gotti. Firma nero su bianco e comunicato sul sito ufficiale dei liguri. Non ci sono più dubbi sulla presenza dell’ex Udinese in panchina. Mentre intanto i tifosi si dividono tra un calciomercato in cui si menziona anche Messi e una novità sorprendente per i Mondiali in Qatar.

Serie A, lo Spezia ufficializza il suo nuovo allenatore: Gotti passa da un bianconero all’altro

Lo Spezia accoglie Luca Gotti come suo nuovo mister. Dopo l’esonero maturato con l’Udinese lo scorso anno, precisamente a dicembre, il tecnico veneto ha di nuovo a disposizione la chance di dirigere un club di Serie A. Niente da fare invece per Thiago Motta. Ottima stagione quella del tecnico italo brasiliano, ma i rapporti, incrinatisi alla fine del 2021, non si sono ricomposti neanche con permanenza in A.

Due giorni fa l’ex giocatore salutava così lo Spezia. “Un anno intenso e pieno di emozioni. Con la soddisfazione finale di aver raggiunto il nostro traguardo” Per chi se ne va c’è chi arriva. E così il club ligure ufficializza il ‘prof’ (soprannome che deriva dalle sue due lauree in Pedagogia e Scienze Motorie). Non manca una menzione ai due anni vissuti proprio in Friuli-Venezia Giulia

“Segue Tudor all’Udinese (poi passato alla Juventus e al Verona, dalle cui si è separato) fino ad essere nominato il 1 novembre 2019 nuovo allenatore dei friulani. Un biennio ricco di soddisfazioni, che portano Gotti fino allo Spezia, dove stupire è ormai quasi normalità. Benvenuto Mister!”