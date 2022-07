Mercato Juventus, problemi per l’erede di Chiellini: viene a galla tutto

Juventus, spuntano problemi per il sostituto di Giorgio Chiellini? Ecco spiegato il motivo, vengono a galla i primi ostacoli sul mercato.

Ripartire non sarà semplice, ma la Juventus ha una voglia matta di farlo. Anche perché le ultime due stagioni non sono stato certo da incorniciare e, adesso, serve dare una sterzata decisa. Una sterzata che la Vecchia Signora sta preparando e affinando sul mercato.

D’altronde, il ritorno di Pogba e l’affondo a Di Maria sono soltanto l’inizio di quest’estate bianconera. Sull’agenda di Cherubini c’è anche e soprattutto la necessità di puntellare la difesa, nella speranza di non dover sostituire anche il top De Ligt.

In quel reparto ci sarà già bisogno di un rinforzo, visto l’addio di capitan Chiellini. Sono diversi i nomi al vaglio della dirigenza sabauda, anche se quello di Francesco Acerbi stuzzica più di tutti.

Juventus, problemi per Acerbi: viene a galla il sondaggio della Fiorentina

Per esperienza, parametri economici e capacità tecniche, l’ex Sassuolo e Milan sarebbe il perfetto erede di Chiellini. La Juventus lo sa bene e ne studia un possibile affondo. Anche perché il profilo di Acerbi non è gradito solo ai bianconeri: su di lui ci sarebbe l’interesse forte della Fiorentina, pronta a creare problemi alle strategie di Cherubini.

Come riportato ed evidenziato dall’edizione odierna del ‘Corriere del Sport’, i viola avrebbero inoltrato un primo sondaggio alla Lazio e all’entourage del calciatore. Una notizia venuta a galla nella mattinata e che rischia di complicare i piani della Juventus per l’erede di Giorgio Chiellini.

Dal canto suo, i biancocelesti hanno una certa fretta nel piazzare l’ormai uscente Acerbi. Una volta liberato uno spazio in difesa, la Lazio sarebbe libera di affondare per Alessio Romagnoli, a sua volta inseguito dal Fulham in Premier League.