“Colloqui in corso”: Milan, si stringe per il colpo dalla Premier

Dopo aver rinnovato il contratto con il Milan, Maldini e Massara stanno avendo dei colloqui con un club di Premier League.

Dopo le tanto attese ufficialità dei rinnovi dei contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan può concentrarsi totalmente in sede di calciomercato. I due dirigenti hanno comunque lavorato in questo mese, ma l’incertezza intorno ai loro futuri ha sicuramente frenato qualche trattativa in entrata.

Il Milan, infatti, negli ultimi giorni ha dovuto a dire addio a due obiettivi seguiti da tempo, ovvero Sven Botman e Renato Sanches del Lille. Il primo ha detto sì al ricchissimo Newcastle, mentre il secondo è vicinissimo ad accordarsi con il PSG del suo vecchio allenatore Galtier.

L’unica notizia positiva in questo primo mese di mercato è stato sicuramente l’arrivo a parametro zero di Origi, che ha anche effettuato le visite mediche di rito. Oltre all’arrivo del centravanti belga, il Milan sta lavorando ad un possibile colpo sulla trequarti che potrebbe arrivare ancora una volta dalla Premier League.

Milan, il prossimo colpo potrebbe arrivare ancora dalla Premier: colloqui con il Chelsea per Ziyech

Il Milan, infatti, sta cercando di prendere Hakim Ziyech dal Chelsea e ci sono delle importanti novità proprio su questo calciatore. Nicolò Schira su ‘Twitter’, di fatto, ha aggiornato lo stato della trattativa: “Colloqui in corso tra le due società per l’ex calciatore dell’Ajax, che potrebbe giocare la prossima stagione con la maglia rossonera”.

Il ‘Diavolo’, sempre come scritto dal giornalista ed esperto di mercato, il Milan sta lavorando per ottenere dal Chelsea un prestito con opzione di acquisto che potrebbe diventare obbligatorio al raggiungimento di determinati risultati, anche se queste condizioni non sarebbero facili.