“Sacrificio necessario”: Inter, cessione e rivoluzione in difesa

L’Inter è stata finora la squadra più attiva di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri devono concentrarsi sul mercato in uscita.

Il mercato è appena iniziato e l’Inter è senza dubbio uno dei club più attivi. Il club nerazzurro ha realizzato forti investimenti sul mercato, rinforzato il centrocampo con giocatori del calibro di Asllani e Mkhitaryan e soprattutto ha realizzato il colpo di questo mercato, riportando Lukaku in Serie A. Un acquisto che nessuno avrebbe immaginato settimane fa e che ora è diventato realtà.

Il club nerazzurro ha bisogno ora di sfoltire la rosa, cedendo quei giocatori che non fanno più parte del progetto di Simone Inzaghi. Sensi è andato in prestito al Monza, si lavora alla risoluzione di Vidal e Sanchez, ma la società ha anche bisogno di fare cassa. Il sacrificato in casa Inter sarà quasi sicuramente il difensore slovacco Milan Skriniar e la rosea sottolinea che i contatti tra le parti continuano.

Skriniar, dopo i dubbi iniziali, sembra aver capito la decisione della società ed accettato l’ipotesi PSG. Il club nerazzurro attende il rilancio dei francesi a 70 milioni, al momento sono fermi a circa 60 bonus compresi e solo dopo il rilancio il club potrà fare le proprie valutazioni di mercato.

Inter, pronto un doppio colpo in difesa

Anche Skriniar, dal canto suo, godrà di privilegi come quasi il raddoppio dell’ingaggio e molto probabilmente sarà l’interista il neo acquisto della squadra di Messi, Mbappe e Neymar. L’Inter, solo dopo la cessione, potrà intervenire nuovamente sul mercato per completare la rosa. Skriniar, inoltre, non è l’unico sul piede di partenza visto che anche l’olandese De Vrij potrebbe salutare: sul centrale c’è il Manchester United del connazionale Ten Hag.

Per due nomi in uscita ci sono anche due nomi in entrata. La dirigenza nerazzurra ha già bloccato Nikola Milenkovic, ormai in uscita dalla Fiorentina, e soprattutto, dopo la cessione di Skriniar, ripartiranno i contatti per Bremer. L’Inter ha il granata in cima alle preferenze, ma il Torino ‘spara alto’ e le parti cercheranno un accordo.