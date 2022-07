Toronto e Insigne, serata nera: doccia gelata per l’ex Napoli

L’avventura di Lorenzo Insigne con il Toronto FC non inizia nel migliore dei modi: la serata di ieri è da dimenticare, che batosta per l’ex Napoli.

L’addio di Lorenzo Insigne al Napoli fa ancora discutere e divide i tifosi azzurri. L’oramai ex capitano del club partenopeo ha ufficialmente iniziato la sua avventura in Canada con la maglia del Toronto. Per il momento, però, non è ancora sceso in campo con la casacca del suo nuovo club, ma è solamente stato presentato ai supporters canadesi.

L’addio alla Serie A e l’approdo in Major League Soccer porta con sé non poche polemiche che, però, sembrano non toccare l’ex numero 24 della SSC Napoli. L’azzurro è oramai il passato; il futuro è a tinte rosse. Dopo l’arrivo in Canada e la presentazione ai tifosi per le strade della città, Insigne ha incontrato la stampa solo qualche giorno fa. Ieri, invece, è stato anche allo stadio dove, in compagnia di Domenico Criscito, è stato presentato ai tifosi.

Toronto, serata amara per Insigne: incontra i nuovi tifosi ed il club perde

Dopo l’entusiasmo iniziale, però, Lorenzo Insigne e Domenico Criscito hanno dovuto fare i conti con la nuova realtà. Accomodati in tribuna, i due, hanno seguito da vicinissimo le gesta dei nuovi compagni di squadra, impegnati contro i Seattle Sounders.

Una serata piuttosto amara visto il risultato finale di 0-2 a favore della squadra avversaria. La squadra canadese ha collezionato, ancora una volta, una sconfitta. La formazione di Bradley, infatti, ha perso per la terza volta di fila. Risultati che condannano il Toronto FC al dodicesimo posto in classifica generale della Eastern Conference: i punti portati a casa fino ad ora sono 18. Troppo poco considerato che il calendario segna proprio diciotto gare disputate. Sarà necessario, dunque, tutto il talento dell’ex Napoli per sistemare la faccenda.