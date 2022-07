Juventus, Cherubini ha già individuato il sostituto di de Ligt

La Juventus si prepara a dire addio a De Ligt, seguito con interesse da Chelsea e United. Già individuato il suo sostituto ideale.

Ormai, è soltanto una questione di “quando”. La Juventus, infatti, è entrata nell’ordine delle idee di cedere Matthijs De Ligt in questa sessione del mercato e avviare il nuovo ciclo senza di lui. I contatti riguardanti il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 si sono bloccati dopo le dichiarazioni rilasciate dall’olandese a ‘Nos’ (“due quarti posti non mi bastano”). Ora, resta da capire chi si farà effettivamente avanti per lui.

I bianconeri, per lasciarlo partire, chiedono 100 milioni cash e senza contropartite. Il Chelsea di recente, come raccontato da ‘La Stampa’, aveva provato a mettere sul piatto una cifra inferiore più il cartellino di uno tra Jorginho e N’Golo Kanté. Uno scenario destinato a non concretizzarsi, visto che il presidente Andrea Agnelli vuole solo risorse fresche da poter poi reinvestire sul sostituto dell’ex Ajax.

Proprio su questo fronte ci sono diverse novità: il preferito della dirigenza è Kalidou Koulibaly, legato al Napoli fino al 2023. Tra il senegalese ed il club i rapporti non sono dei migliori tuttavia l’operazione si preannuncia lunga e complicata. Stesso discorso per Gleison Bremer, seguito dall’Inter ma anche da diverse squadre inglesi. La Juventus ha quindi preferito spostare il proprio mirino su Gabriel Magalhaes.

Juventus, è Gabriel il sostituto di De Ligt

Il brasiliano ha rappresentato una delle colonne portanti dell’Arsenal nell’ultima stagione: 38 apparizioni complessive tra Premier League (35) e Carabao Cup (3). Lo stipendio, 2.6 milioni, è alla portata mentre il prezzo si aggira sui 40 milioni. Le sue quotazioni, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sono in rialzo nell’ambiente bianconero che lo ritiene il profilo ideale da regalare a Massimiliano Allegri.

Sullo sfondo l’opzione Manuel Akanji del Borussia Dortmund, che non convince del tutto la dirigenza. De Ligt, intanto, continua a piacere al Chelsea e al Manchester United (dove potrebbe ritrovare Frenkie De Jong in procinto di lasciare il Barcellona). Il divorzio, tra lui e la Juventus, è nell’aria. Il reparto difensivo bianconero va verso la rifondazione.