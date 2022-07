“Deve andarsene…”: calciomercato, il colpo di scena stupisce i tifosi

Il presidente del club chiarisce le mosse di calciomercato: ha proposto il rinnovo e non cambierà le sue condizioni per il calciatore.

Cosa accadrà nel futuro di Ousmane Dembele? Il giocatore è attualmente svincolato, poiché il suo contratto con i blaugrana formalmente è scaduto lo scorso 30 giugno. Durante l’ultima stagione sportiva le parti hanno spesso cercato di trovare il dialogo per il rinnovo, che però non è arrivato né il francese ha voluto essere ceduto a un altro club, pur non mancando gli interessamenti.

Negli ultimi giorni, i primi di questa sessione estiva di calciomercato, le parti sembravano essersi riavvicinate. L’entourage di Dembele ha dialogato spesso con la dirigenza del Barcellona, fin quando la società ha posto la sua condizione.

L’esterno offensivo è chiamato a rispondere quanto prima alla decisione rispetto al rinnovo che gli è stato proposto, altrimenti non ci sarà margine di trattativa. Dembele pare non aver apprezzato la fermezza dei catalani, non dando loro una risposta quando ormai la squadra si è radunata per la nuova stagione sportiva.

Calciomercato Barcellona, Dembele resta o va via? Le ultime

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Franck Kessie, giunto dal Milan, il presidente Joan Laporta è intervenuto per parlare anche di de Jong e Dembele, due questioni che mantengono elevata l’attenzione posta sul calciomercato da parte dei tifosi del Barcellona.

“De Jong non è in vendita – ha chiuso così i discorsi Laporta – e per Dembele non abbiamo fissato una data. Se non accetta la nostra proposta, non può restare. Non c’è niente da fare. Dobbiamo ridimensionare il monte ingaggi in modo che non ci siano più squilibri”. Ingaggio ridotto e contratto fino al 2024: queste le condizioni del Barcellona, altrimenti sarà addio.