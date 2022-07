Juventus, la strategia di Agnelli per portare Zaniolo in bianconero

La Juventus vuole Zaniolo e ha intensificato i contatti con l’agente del giocatore: pronta la nuova offerta da presentare alla Roma.

Ore di fuoco in casa Juventus. Il club, dopo aver perfezionato gli acquisti di Angel Di Maria (atteso oggi a Torino) e Paul Pogba (in arrivo sabato), sta portando avanti diverse altre trattative tese a potenziare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Ieri, ad esempio, è andato in scena l’incontro con l’agente di Kalidou Koulibaly finalizzato a gettare le basi del suo trasferimento in bianconero.

Il colpo, nonostante il difensore sia legato al Napoli fino al 2023, non si preannuncia comunque facile. In primis per la volontà del senegalese, apparso poco convinto di abbandonare gli azzurri e trasferirsi alla corte dei rivali. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni. Il Napoli, intanto, ha riattivato i discorsi riguardanti il rinnovo del contratto e non è da escludere un nuovo accordo in tempi brevi. Koulibaly è ritenuto dalla Juventus il sostituto ideale di Matthijs De Ligt, finito nel mirino del Chelsea e del Bayern Monaco.

L’olandese, attraverso un’intervista concessa a ‘Nos’ (“due quarti posti non mi bastano”), ha fatto capire di ritenere conclusa la propria esperienza in Italia e mira a trasferirsi in Inghilterra o in Germania. Il divorzio, salvo sorprese, andrà quindi in scena a breve. Resta soltanto da capire chi effettivamente metterà sul piatto i 100 milioni richiesti dal presidente Andrea Agnelli. Risorse fresche, parte delle quali verranno utilizzate per acquistare Nicolò Zaniolo.

Juventus, c’è la chiave per arrivare a Zaniolo

La Roma, alla luce degli ultimi atteggiamenti del giocatore, ha iniziato a prendere in considerazione l’idea di cederlo tuttavia continua a chiedere almeno 50 milioni. La Juventus, fin qui, ha proposto un prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 40. Un’opzione poco gradita dai capitolini, ai quali sono stati proposti (senza successo) anche i cartellini di Arthur e Weston McKennie.

La situazione potrebbe cambiare, stando a quanto riportato da goal.com, grazie all’inserimento nella trattativa di Denis Zakaria. Lo svizzero, giunto a Torino a gennaio (un gol e un assist in 9 apparizioni in campionato), in passato era stato seguito con interesse dalla Roma e non è ritenuto imprescindibile dai bianconeri. José Mourinho, alla luce della mancata conferma di Sergio Oliveira e delle difficoltà nell’arrivare a Davide Frattesi, ci pensa. Work in progress.