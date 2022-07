La Lazio continua la sua campagna di rafforzamento sul calciomercato e annuncia proprio oggi un altro colpo per mister Sarri.

Il 5° posto ottenuto la passata stagione in Serie A ha rappresentato senza dubbio una promozione per il nuovo progetto tecnico della Lazio. Perso Simone Inzaghi, andato all’Inter per sostituire Conte, l’Aquila ha infatti puntato sulla voglia di riscatto di Maurizio Sarri e sul suo calcio offensivo e spettacolare.

In realtà sul campo non sempre tutto ha funzionato perfettamente. Si sono anche creati attriti tra tecnico e società a proposito di alcuni mancati rinforzi, ma i buoni risultati ottenuti hanno spinto le parti a continuare insieme. Cambiando però registro in sede di mercato.

Sarri ha chiesto più sforzi da parte del club, che per il momento sembra averlo accontentato. Magari non con grandi nomi, ma con giocatori di prospettiva e utili alla causa. Preso Marcos Antonio, l’Aquila si è poi rivolta al Verona per l’interessante ala Cancellieri. E adesso, sempre dall’Hellas, ecco il colpo in difesa: Nicolò Casale è un un nuovo giocatore biancoceleste.

Lazio, dal Verona arriva anche Casale

Ad annunciarlo è stato il club stesso sul proprio sito ufficiale, subito dopo le visite mediche di rito a cui è stato sottoposto il nuovo difensore. Dopo che se ne era già parlato molto negli scorsi giorni, adesso è tutto nero su bianco per la gioia di Sarri e ovviamente dello stesso giocatore.

Classe 1998, 191 centimetri di altezza, Nicolò Casale è cresciuto nelle giovanili del Verona e poi ha spiccato il volo da professionista con le maglie di Perugia, Prato, Sudtirol, Venezia ed Empoli prima di tornare alla base la scorsa estate. Nella stagione 2021/2022 l’esordio in Serie A, stagione chiusa con 36 presenze e la sensazione di molti addetti ai lavori che di lui si sarebbe parlato molto in estate.

Sensazione confermata: Casale è un nuovo giocatore della Lazio, che dovrebbe aver sborsato per il suo cartellino una cifra intorno ai 7 milioni di euro più bonus. Sarri avrà a disposizione un nuovo difensore, in attesa del prossimo colpo offensivo che potrebbe essere Kostic e del portiere, individuato nell’argentino Maximiano.