Bologna, che regalo a Mihajlovic: annuncio improvviso, succede in serata

Il Bologna già al lavoro per la prossima stagione. Intanto, arriva il regalo improvviso che farà sorridere Mihajlovic: succederà tutto nella serata di oggi.

L’ultima stagione è stata piena zeppa di alti e bassi, ma adesso il Bologna ha voglia di fare sul serio. L’arrivo nella dirigenza di Sartori è una piccola garanzia verso il futuro prossimo, con i felsinei che sperano e puntano ad un saltino verso la zona sinistra della classifica.

Farlo, tuttavia, non è semplice. Soprattutto in un campionato come quello italiano dove le squadre di centro-classifica continuano ad attrezzarsi sempre più. Le ambizioni di Mihajlovic, dal loro canto, sono chiare e la dirigenza ha voglia di assecondarle.

E se da un lato la cessione di Hickey in Premier League ha indebolito (inevitabilmente) la rosa rossoblù, ci sono diversi arrivi dietro la porta che potrebbero risollevare il mercato del Bologna.

Bologna, in arrivo il rinforzo dalla Scozia: che regalo per Mihajlovic

Arrivi come quelli del giovane ed interessante centrocampista dell’Aberdeen, Lewis Ferguson. Come rivelato e riportato dal portale ‘gianlucadimarzio.com’, il classe 1999 sarà presto un nuovo calciatore del Bologna, dopo che i felsinei hanno vinto le resistenze del club scozzese con un accordo da 2,5 milioni di euro per il suo cartellino.

Stasera il calciatore è atteso in Italia per poi svolgere le rituali visite mediche nella giornata di domani. Di lì, dopo i check-up, Ferguson potrà firmare il proprio contratto con il Bologna. Decisivo lo scatto degli ultimi giorni: sul regalino destinato a Mihajlovic c’era anche l’interesse forte del Lecce, che però è stato bruciato sul tempo dall’iniziativa emiliana.