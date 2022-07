Calciomercato Inter, splendida notizia per i tifosi: “Annuncio a ore”

Il rinnovo per il capitano nerazzurro è già stato firmato, ma l’Inter non ha ancora dato l’annuncio ufficiale: è ora spuntato il motivo.

L’Inter guarda al futuro e, in questo senso, sa che il suo capitano continuerà ancora a vestire la maglia nerazzurra. In realtà, il rinnovo per il portiere è stato sottoscritto e firmato già da diverse settimane ma il club non ha ancora dato l’annuncio. Ora è spuntato il motivo di questa decisione.

L’Inter e Samir Handanovic continueranno insieme, nonostante l’approdo in nerazzurro di André Onana. Simone Inzaghi, in questo senso, è stato chiaro: Samir continuerà ad essere il primo portiere, mentre il nuovo arrivato rappresenta il futuro. Oltre che una certezza al momento a disposizione della squadra per qualsiasi evenienza.

Nonostante, però, il rinnovo siglato con Handanovic ormai da qualche settimana, l’annuncio da parte del club di Zhang non è ancora arrivato. Oggi è spuntato quello che sembrerebbe essere il motivo più plausibile di questa decisione.

Inter, tutto pronto per l’annuncio del rinnovo di Handanovic: attesa la giornata di oggi per un motivo ben preciso

L’Inter ha posto in cassaforte il rinnovo di Samir Handanovic già da diverso tempo. Nonostante le firme, però, il club nerazzurro non ha ancora emanato l’annuncio tramite i propri canali ufficiali. Si è infatti arrivati fino al giorno d’oggi per un motivo in particolare. Come ha fatto notare il ‘Corriere dello Sport’ proprio nella giornata di oggi, dieci anni fa, il portiere approdava in nerazzurro.

Il 9 luglio del 2012, infatti, Handanovic diventava un nuovo giocatore dell’Inter. E proprio i festeggiamenti pensati per i dieci anni in nerazzurro prevedono anche che venga emanato l’annuncio ufficiale del rinnovo da parte della società. Il capitano resta a disposizione di Inzaghi e a breve arriverà anche il comunicato ufficiale. Tutto è pronto e la gioia, da entrambe le parti per le strade che continuano a correre intrecciate, ora è tanta.