Juve, futuro di Ranocchia da scoprire: incontro fissato la prossima settimana

La Juve pensa a come gestire al meglio i giocatori del suo vivaio. Uno di questi è Filippo Ranocchia, le ultime sull’incontro raccolte da SerieANews.com.

La Juventus pensa alle varie operazioni da compiere nella finestra estiva di calciomercato iniziata ufficialmente una decina di giorni fa. Oltre ai grandi colpi messi a segno per Di Maria e Pogba, ora guarda anche al suo vivaio e a quei profili che potrebbero farle comodo per la prossima stagione in Serie A. Ecco quindi quanto raccolto da SerieANews.com.

Tra i profili dei più giovani rientra anche quello di Filippo Ranocchia, mediano che ha giocato l’ultima stagione al Vicenza in prestito dalla Juventus U23. Il centrocampista classe 2001, ora può compiere il grande salto e per la prossima stagione può intraprendere la sua prima avventura in Serie A.

Il suo futuro non è ancora stato deciso. La Salernitana e il Torino, specialmente, sarebbero interessate al suo profilo ma nulla è ancora detto. La Juventus, infatti, starebbe riflettendo sul da farsi. Anche perché da monitorare restano anche quei profili che dal club potrebbero essere in uscita con il calciomercato iniziato ufficialmente da poco.

La Juve ci pensa: incontro fissato la prossima settimana per comprendere quale sarà il futuro di Ranocchia

Secondo quanto raccolto da SerieANews.com, quindi, il futuro di Filippo Ranocchia è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista ha soprattutto nell’ultima stagione al Vicenza messo in mostra le proprie qualità. Motivo questo per cui la Juventus (club proprietario del suo cartellino) vuole tenerselo stretto.

Ora tuttavia si è arrivati a un bivio. I bianconeri devono decidere se fargli trovare maggiore minutaggio tra le file delle squadre di Serie A che hanno mostrato interesse per lui (Salernitana e Torino su tutte). O se tenerlo a disposizione per potergli dare fiducia.

L’incontro tra le parti, giocatore con entourage da un lato e società dall’altro, avverrà nel corso della prossima settimana. Le diverse situazioni verranno valutate e Ranocchia potrà così comprendere cosa il futuro gli riserverà. Sicuramente è pronto per compiere il salto di qualità, non resta da comprendere adesso indossando quale maglia per la stagione che si avvicina. L’esempio di Miretti, chiamato in prima squadra da Allegri, in questo senso resta stato emblematico.