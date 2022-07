Calciomercato Lazio, colpo di scena Immobile: decisione a sorpresa

Calciomercato Lazio, colpo di scena che riguarda Ciro Immobile: la decisione arriva a sorpresa e riguarda il futuro.

La Lazio, con la squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore, pensa a come muoversi al meglio sul mercato in vista della prossima stagione. Proprio in questo senso, allora, spunta lo zampino anche di Ciro Immobile. La società si fida molto di lui, tanto da farlo diventare una sorta di guida.

Ciro Immobile è ormai uno dei perni fondamentali della Lazio. Il bomber, da diverse stagione, sta trascinando con i suoi gol la squadra a portare a compimento determinati obiettivi. Secondo il retroscena rivelato da ‘Il Messaggero’, poi, oltre che sul campo, sarebbe diventato fondamentale anche al di fuori di esso.

A livello societario e in ottica calciomercato, infatti, Immobile sarebbe diventato una guida per Igli Tare e per tutta la società. Molto del suo giudizio inciderebbe perciò sulle diverse operazioni mirate a rafforzare la rosa biancoceleste.

Immobile non è solamente il bomber della Lazio: è anche un ‘dirigente in più’ nelle operazioni di calciomercato

Ciro Immobile è ormai un simbolo in piena regola per la Lazio. A suon di gol è diventato imprescindibile. Ma, nella propria edizione odierna, ‘Il Messaggero’ ha rivelato un retroscena inaspettato. Nelle operazioni di calciomercato, si legge, Immobile direbbe di volta in volta la sua, diventando così una sorta di ‘dirigente in più’ all’interno della società. L’accordo siglato per il rinnovo tra Sarri e Lotito, ad esempio, sarebbe stato in un certo senso approvato e vagliato proprio dall’attaccante.

Sarebbe poi stata siglato un patto privato secondo cui Immobile sarebbe diventato garante del rinnovo, per fare il bene della squadra. Un colpo di scena inaspettato, ma che fa ben comprendere quanto sia importante all’interno del mondo Lazio. La sua approvazione è arrivata anche per un affare che potrebbe far gola ai biancocelesti, ovvero quello che riguarda un altro Ciro, stavolta Mertens, rimasto svincolato. Della sua stessa idea (su Mertens) è anche Maurizio Sarri.