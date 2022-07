Calciomercato Lazio, Lotito col fiato sospeso: nuova offerta

La Lazio studia il calciomercato: per creare una rosa che accontenti mister Sarri sarà necessario chiudere al più presto un’operazione.

Con l’apertura ufficiale delle trattative si è improvvisamente acceso il mercato della Lazio in entrata. Con il preciso scopo di accontentare mister Maurizio Sarri, il presidente del club Claudio Lotito ha chiuso diverse operazioni in entrata portando volti nuovi emergenti come Cancellieri, Casale e Marcos Antonio.

L’obiettivo, in attesa dell’ufficialità di Alessio Romagnoli in arrivo a zero dal Milan attesa per la prossima settimana, è adesso quello di liberarsi degli esuberi. Operazione tutt’altro che semplice, considerando che parliamo di giocatori da tempo ai margini della rosa, ma necessaria dal punto di vista economico per poter poi puntare nuove pedine.

Serve ad esempio un portiere, ma le trattative che riguardano Provedel dello Spezia e l’argentino Luis Maximiano restano in stand-by. Questo almeno fino a quando l’Aquila non riuscirà a compiere un colpo in uscita, che negli scorsi giorni sembrava avere il nome e cognome di Vedat Muriqi.

Il centravanti kosovaro sembrava a un passo dal Bruges, ma poi tutto è saltato dopo le visite mediche. La Lazio cerca una nuova sistemazione per l’attaccante che ha fallito nel rappresentare una valida alternativa a Ciro Immobile. E potrebbe averla trovata in Spagna.

La Lazio spinge Muriqi verso il Maiorca

Muriqi potrebbe finire nuovamente al Maiorca, club con cui si è distinto nella seconda metà della passata stagione. Arrivato a gennaio, con 5 gol in 16 gare ha contribuito alla permanenza nella Liga del club delle Baleari, una performance che lo ha parzialmente rilanciato.

Certo il club spagnolo non può offrire una cifra importantissima, ma Lotito conta di recuperare almeno 7-8 milioni di euro dalla sua cessione. Che stavolta arriverebbe a titolo definitivo.

A riportare la possibilità di questo percorso, alternativo a quello del Bruges appena saltato, è la redazione di La Lazio Siamo Noi, sito da sempre vicino al club della Capitale. Vedremo nei prossimi giorni se l’operazione si concretizzerà. Solo a quel punto l’Aquila dovrebbe tornare operativa sul mercato in entrata.